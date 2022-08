Locura de los Lakers con Westbrook: sin Durant, LeBron está muy solo

Los Ángeles Lakers tienen deberes que hacer en este mercado de verano que se ha abierto en la NBA. El equipo que dirige Darvin Ham quiere recuperar la grandeza y aspirar la temporada que viene al menos a estar entre los elegidos que peleen por el anillo hasta las últimas consecuencias y por ello saben que tienen que reforzar su plantilla tanto en fichajes como en salidas. Y una de estas marchas más sonadas que están intentando realizar es, aunque parezca inverosímil, la de Russell Westbrook.

El ex MVP de la NBA es uno de los señalados después del último mal curso que han protagonizado Los Ángeles Lakers y según apunta el periodista Jovan Buha del medio The Athletic en la franquicia están buscando a un jugador de características similares, es decir, otro ala o escolta, que llegue para ser titular y para reconvertir el bajo porcentaje de triples que viene de cosechar el equipo. Es algo que preocupa y mucho en Los Ángeles, el tiro exterior porque saben que ahí se pueden cimentar muchas victorias y es un aspecto en el que ningún tirador tuvo la muñeca especialmente fina en la pasada campaña.

Así las cosas, en esta búsqueda de un nuevo ala o escolta el principal señalado pasa a ser de inmediato Russell Westbrook. En los Lakers no están para nada contentos con su rendimiento y creen que su salida podría ayudar a ‘limpiar’ en cierta forma el equipo, más aún cuando ha llegado incluso a ser silbado por buena parte del público como consecuencia de su escaso acierto. Pese a estas intenciones, por el momento en la franquicia no han podido buscarle un acomodo y el trueque que habían llegado a plantear por Kevin Durant no tiene muchos visos de salir adelante para desgracia de los de Los Ángeles.

En la franquicia sienten que tendrá que ser de nuevo LeBron James el que tenga que tirar del carro la temporada que viene demasiado solo. The King sigue siendo la gran referencia del equipo pero consideran que no está bien acompañado por lo que si nada cambia y no hay grandes fichajes, será de nuevo James contra el mundo.