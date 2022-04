Los Lakers eligen nuevo entrenador, golpe a Antetokounmpo y los Bucks

La temporada de Los Ángeles Lakeres no ha cumplido con las expectativas que había generado el equipo al comienzo del curso. El ‘Big Three’ formado por LeBron James, Russell Westbrook y Anthony Davis no ha funcionado, no han conseguido clasificar a su equipo tan siquiera para los Pla-In y por ello la franquicia ya trabaja en una renovación de vestuario y de banquillo que les permita poner punto y final a este mal año.

Al acabar la temporada regular, el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, fue destituido y desde entonces el equipo de Los Ángeles ha estado trabajando en la búsqueda de un nuevo técnico que se siente en el banquillo del Crypto.com el año que viene. Muchos han sido los nombres relacionados con la franquicia angelina, hasta tal punto que el mismísimo Shaquille O’Neal se ofreció para entrenarlos, pero según recoge The Athletic todo apunta a que el equipo de LeBron James ya habría elegido sustituto, Darvin Ham.

Darvin Ham ha trabajado durante los últimos 4 años como asistente de los Milwaukee Bucks, donde conquistó su primer anillo el año pasado, y ya estuvo, con ese mismo puesto, en los Lakers durante el 2011 y 2013 a las órdenes de Mike Brown. Darvin Ham parece haber tomado la delantera por el banquillo de Los Ángeles y haber superado a otros candidatos como Quien Snyder, Nick Nurse o Mark Johson. Duro golpe para Giannis Antetokounmpo.

De confirmarse, y tal como apunta el periodista Addam Goldman en Fadeaway, el nuevo entrenador se enfrentaría al problema que copa la gran actualidad de Los Lakers desde que acabó la temporada: el futuro de Russel Westbrook. Según este periodista, el base podría estar inmerso en una operación a 3 bandas entre los Hornets, los Pacers y la franquicia angelina que podría acabar trayendo al Crypto.com a Terry Rozier y Malcom Brogdon.

Por su parte, los Charlotte Hornets recibirían a Westbrook y Miles Turner y los Indiana Pacers a Gordon Haywatd, PJ Washington, Talen Horton-Tucker y Montrezl Harrell. De confirmarse, los Lakers recibirían a dos jóvenes talentos con gran potencial ofensivo y un muy buen tiro exterior y con gran capacidad de creación juego.