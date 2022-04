Nadie quiere a Westbrook y Shaquille O'Neal quiere entrenar los Lakers

Nadie se esperaba el fracaso tan estrepitoso que esta temporada han sufrido Los Ángeles Lakers. El equipo de LeBron James ni siquiera se ha clasificado para los Play-In cuando, a priori, era uno de los candidatos al título. No es para menos teniendo en cuenta el ‘Big Three’ formado por el ‘6’, Anthony Davis y Russell Westbrook. Precísamente, este ultimo se encuentra en todas las quinielas para salir en la próxima ventana de traspasos, pero existe un problema con él, su alta ficha.

El base de la franquicia angelina cobra 47 millones de euros por temporada y muy pocos equipos son capaces de asumir el gasto, es más, tal y como asegura Michael Scotto en HoopsHype considera incluso muy difícil que algún equipo vaya a aceptar un cambio por él. Se había hablado de un trueque entre los Hornets y los Lakers por Russell Westbrook y LaMello Ball.

“Cuando miras la opción que tiene Westbrook para ganar 47 millones al año si continúa en los Lakers, ningún otro equipo le pagará eso ni nada que se le acerque siquiera. Pregunté a algunos ejecutivos de la NBA qué pensaban ahora del valor comercial de Westbrook. Uno me dijo que ‘la mayoría de los equipos seguirán viendo a Westbrook como un activo negativo’”, comentaba Scotto sobre el nueve veces All-Star, dos veces máximo anotar y una vez MVP.

Por otro lado, Shaquille O’Neal se ha ofrecido en The Big Podcast para entrenar a Los Ángeles Lakers. Frank Vogel no seguirá el próximo curso y el pivot no ha dudado en ofrecer su ayuda a su exequipo, pero eso sí, tiene claro que no lo hará gratis y ha solo aceptará el empleado si le ofrecen 25 millones por temporada, o lo que es lo mismo, 100 millones, superando en más del doble al salario que percibe el técnico mejor pagado actualmente en la NBA que es Gregg Popovich, con 11.5 millones.

Shaquille O´Neal se ofrece jugó en los Lakers de 1996 a 2004 donde formó un inolvidable dúo junto a Kobe Bryant. Veremos que sucede con la franquicia angelina donde también se ha especulado con una salida de Anthony Davis, rumor que podría sonar cada vez con más fuerza si no consiguen dar salida a ‘Russ’.