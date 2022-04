Westbrook paga los platos rotos de los Lakers: trueque con los Hornets

La temporada regular de la NBA ha llegado a su fin, y con ella, muchos equipos se han quedado atrás en sus aspiraciones en la lucha por conseguir el anillo. Una de las grandes sorpresas, para mal, de este año han sido Los Ángeles Lakers. El equipo de LeBron James aspiraba a todo al principio de temporada. El tridente formado por Antohny Davis, Russel Westbrook y el ‘6’ hacía pensar que podían luchar por todo este año, pero la realidad ha sido otra, no se han clasificado ni para los Play-In y desde la directiva ya se trabaja en una reestructuración de la plantilla.

En esta reconstrucción parece que Russell Westbrook tiene todas las papeletas para abandonar el Crypto.com en el siguiente periodo de traspasos. No ha cumplido con las expectativas que se habían depositado en el base y por ello quieren desprenderse cuanto antes del jugador (así además aligeran la masa salarial del equipo, ya que, también se desprenderían de 47 millones de euros).



Por ello, y tal y como señalan varios medios estadounidenses, Russel Westbrook podría formar parte de un trueque entre los Charlotte Hornets y Los Ángeles Lakers y así poder conseguir estos un antiguo anhelo, LaMelo Ball, el cual cuenta con el visto bueno de LeBron James.

Otra de las opciones de salida que se manejan en los Lakers por si la opción de los Hornets falla es la de Idiana Pacers. Allí, se encuentra otro viejo deseo de los Los Ángeles, Buddy Hield, pero en este caso los californianos no andan buscando un pacto entre las dos franquicias, sino directamente una compra. Operación muy arriesgada teniendo en cuenta el bajo renienido de 'Russ' esta temporada, pero que el equipo de LeBron aceptaría con sumo gusto.

Otra de las posibles salidas que podrían producirse en la siguiente ventana de traspasos, tal y como adelantamos en Don Balón, aunque parece menos probable, es la de Anthony Davis:” No puedo controlar esas cosas… Eso es algo de arriba, cosa de Klutch y Rich Paul, y de mi agencia. No creo que los Lakers estén planeando hacer nada conmigo”. Sea como fuere, Los Ángeles Lakers ya se han cobrado su primera víctima, Trevor Aryza, y todo apunta a que no será la única que realice la franquicia.