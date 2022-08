Los Lakers tienen nueva bomba: se olvidan de Irving y LeBron da el OK

Los Ángeles Lakers están siendo uno de los equipos más activos de la NBA en este mercado de fichajes de verano. No precisamente porque hayan cerrado muchas incorporaciones, que no lo han hecho con ninguna, pero sí porque están constantemente relacionados con los nombres más explosivos del basket. A vueltas todavía con el posible desembarco de Kevin Durant o de Kyrie Irving ha emergido una nueva figura, la de un jugador mítico de esta competición, en el horizonte de los Lakers.

Se trata nada más y nada menos que de Carmelo Anthony. El veterano alero de 38 años de edad finalizó su vinculación con el equipo de Los Ángeles al terminar la temporada recién acabada y aunque parecía que iba a tener que encontrar acomodo en un lugar lejos, ahora resulta todo lo contrario, que la situación ha dado un giro radical y que su permanencia junto a LeBron James está más cerca que nunca. Anthony es, actualmente, agente libre y cualquier equipo puede entrar a la puja por él, plantearle una buena opción económica y tratar de convencerlo para llevárselo a su proyecto pero no hay demasiadas alternativas para un jugador que casi roza la cuarentena.

En los Lakers la pasada temporada cumplió un papel secundario. No fue ni mucho menos uno de los grandes protagonistas por lo que no se le señala a la hora de buscar responsables del fracaso que protagonizaron los Lakers, donde no tuvieron ni la más mínima opción de pelear por el anillo. Por eso, siguen viendo a ‘Melo’ como una pieza totalmente válida para el próximo curso, que siga desempeñando un rol similar pero que permita a los principales espadas también poder disfrutar de minutos de descanso mientras hay un reemplazo de garantías sobre la cancha.

LeBron parece que ha dado el OK a esta operación y estaría encantado de poder contar un año más con Carmelo a su lado. Es cierto que hay otros equipos que han aparecido como futuribles como es el caso de los Golden State Warriors, los Brooklyn Nets o los New York Knicks, pero ninguno de estos intereses ha llegado a concretarse. Así, por el momento, parece que los Lakers se olvidan de Irving y se centrarán en la renovación de Anthony.