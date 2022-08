El giro de Irving, solo existe un destino: Durant mira y LeBron da OK

El verano en la NBA se viene moviendo prácticamente entre tres nombres muy potentes que pueden hacer saltar los cimientos de la mejor competición de basket del planeta. Kyrie Irving, Kevin Durant y Russell Westbrook son los tres jugadores que están alimentando y acaparando prácticamente todos los rumores acerca de su futuro y sus posibles movimientos se siguen dilatando, por lo que la incertidumbre en torno a sus figuras cada vez se alimenta más viendo que pasan los días y nada se mueve.

Pero hay uno de ellos tres a quien parece que se le empiezan a cerrar puertas y pretendientes. Se trata de Kyrie Irving, el jugador de los Brooklyn Nets que pese a su deseo de cambiar de aires todavía no ha podido sacar un pie de su franquicia. Informa el periodista Jovan Buha, del medio The Athletic desde Estados Unidos, que las opciones de Irving se van a ver reducidas a tan solo dos. Una de ellas es que siga siendo jugador de los Nets y que, por lo tanto, no se mueva de su actual equipo, pero apunta que en el caso de que se produzca su salida la única vía fiable es la de Los Ángeles Lakers.

Pero añade este periodista un importante apunte que trae locos a los aficionados. Dado que no hay demasiado interés en la NBA por intercambiarlo por otro jugador o poder hacer una gran inversión por la figura de Irving, entra en juego y además de manera muy potente la opción de que cumpla la temporada que le resta de su contrato jugando en Brooklyn después de haber ejecutado su ‘option player’ por 36,5 millones de dólares, y que una vez que se termine su contrato, al finalizar el curso 2022/2023, pase a formar parte de la disciplina de los Lakers.

En Los Ángeles ya se están frotando las manos pensando en que pueden tener a Irving el próximo curso y hacerse con él como agente libre, sin tener que ofrecer ningún tipo de contraprestación a los Brookyln Nets. LeBron, está claro lo quiere ya mismo con él en esta temporada para volver a tener más opciones de aspirar al anillo, y dado que todavía hay tiempo en las próximas fechas se conocerá el desenlace.