Los Nets perdonan a Irving: Durant eufórico, hay fecha para su regreso

Kyrie Irving está llegando a la recta final del proceso de reinserción al que Brooklyn Nets le había obligado a someterse tras la polémica antisemita del pasado mes de octubre y por lo que fue apartado del equipo. Este procedimiento consistía en seis fases: la primera era pedir perdón, algo que ya hizo, la segunda era donar 500.000 dólares a causas antiodio, la tercera un entrenamiento de sensibilidad, la cuarta un entrenamiento antisemita, la quinta un encuentro con líderes de la Liga Anti-Difamación y, por último, una nueva reunión con el dueño de los Nets, Joe Tsai, demostrando que ya se encontraba rehabilitado. Pues bien, tras mantener una conversación con él, parece que han llegado a un acuerdo y el base podría regresar este domingo ante los Memphis Grizzlies, informa ESPN.

Su vuelta no podía llegar en mejor momento, los Brooklyn Nets lo necesitan. Tras dos derrotas consecutivas ante los sorprendentes Sacramentos Kings y Los Angeles Lakers, los de Kevin Durant volvieron a vencer el viernes a Portland Trail Blazers, líderes de la Conferencia Oeste. Su balance de la temporada es de 7:9, son décimos en la Conferencia Este y con el regreso de Irving esperan poder dar al equipo el impulso necesario para poder entrar en los play-offs.

Su vuelta está siendo muy esperada por Kevin Durant, quien no ha dudado en mostrar su felicidad antes del partido con Portland tras conocerse que Irving podría regresar el próximo domingo: “Es emocionante para todos. Quiero decir que extrañamos a 'Ky'. Extrañamos su presencia en la cancha. No he hablado con él desde que estuvimos en el viaje por carretera en los últimos días. Pero estamos ansiosos por su regreso al equipo. Definitivamente nos dará una chispa muy necesaria”.

Lo cierto es que Irving ha estado ligado con grandes polémicas a lo largo de su carrera en la NBA como su negativa a vacunarse, pero esta le provocado grandes consecuencias, como su ruptura con Nike. Pero Kyrie vuelve reformado, Brooklyn Nets le ha perdonad y Kevin Durant confía en que podrá ayudar al equipo en lo que resta de temporada. hay que recordar que ‘Tarantula’ fue uno de los jugadores más críticos con el base cuando saltó a la luz la polémica. Veremos si reaparece ante los Grizzlies y cómo le recibe el pabellón.