Ultimátum de Lakers al 'big-3': LeBron y Westbrook, el sábado o fuera

Los Angeles Lakers disfrutan en estos momentos de un parón por el calendario que les da pie a recapacitar acerca de su inicio desastroso de la temporada y de hacia dónde deben encaminar sus próximos pasos. En los últimos tiempos hemos pasado de cargar tintas contra Russell Westbrook, a pedir la salida de Anthony Davis e incluso, más recientemente, la de LeBron James, pero lo que si sabe ya el big-three es que el sábado tienen un ultimátum de la franquicia.

Desde la victoria ante los también calamitosos Brooklyn Nets (ayer perdieron ante Sacramento Kings 153-121), los de púrpura y oro no han vuelto a pisar la cancha y si bien el triunfo frente a los neoyorkinos disfraza algo una catástrofe casi inigualable en la liga, solo Houston Rockets y Detroit Pistons tienen peor balance que ellos en la liga, lo cierto es que la espada de Damocles apunta a la nuca de la Fiebre Amarilla en general y de sus tres estrellas en particular.

¿Qué ocurre el sábado? De madrugada (4.30, hora española) los californianos reciben la visita del peor equipo, junto a los tejanos, de la mejor liga de baloncesto del mundo, Detroit y si los de Míchigan conquistan el Crypto.com puede haber consecuencias graves.

A Russ se lo ha querido cargar la opinión pública mayoritaria, aunque parece que poco a poco se va asentando; sobre Davis se toman sus lesiones como argumento para buscar su transferencia, la cual podría ser beneficiosa ¿Y con LeBron? Pues ya hay voces críticas con su estatus, y no tanto por su nivel o referidas a sus cada vez más comunes ausencias, sino porque puede llevar buenos tratos a Los Ángeles. Quien se ha manifestado al respecto ha sido Stephen A. Smith, en ESPN. En las RRSS aún hay más valientes que apuntan en esta dirección.

Sea como fuere, LeBron está lesionado y si bien lo del 6 amarillo no parece grave -aunque sus molestias provienen de su maltrecha ingle, la que tanta guerra le dio en la 18/19- Darvin Ham quería ser cauto con su All Star, pero, ¿puede serlo? Se ha filtrado que la franquicia rechazó ir al mercado de forma precipitada pero que una derrota ante los Pistons en casa podría hacer estallar la situación, y en ese escenario no se salvaría nadie, especialmente los tres grandes, las monedas de cambio de más valor de los Lakers.