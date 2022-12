Los Warriors ya lo saben, Curry fecha su retirada: Tom Brady, culpable

A sus 34 años, Stephen Curry no vislumbra una retirada temprana de la NBA. Su intención, como ha revelado en la gala de los premios de la revista Sports Illustrated, es seguir en este deporte al menos unos cuantos años, ya que, ha recibido varios consejos de Tom Brady y pretende seguir su camino: “Es una gran pregunta. Te diría que no me veo frenando en el corto plazo. El cuerpo me lo dirá. He recibido consejos de Tom Brady al respecto”, comenta The Chef.

Igual no permanece en la competición hasta los 44 años, como Tom Brady, pero el máximo anotador de triples de toda la historia de la NBA sí que quiere aumentar su cifra por un tiempo. Los Golden State Warriors, vigentes campeones, pueden respirar aliviados.

El dos veces mejor jugador de la NBA se encuentra recuperándose actualmente de una lesión en su tobillo izquierdo, lo cual no le ha permitido estar en el duelo ante los Utah Jazz, encuentro que perdieron los de San Francisco 124-123. Los Golden State Warrior no consiguen encontrar regularidad esta temporada. Su balance en la Conferencia Oeste es de 13 victorias y 13 derrotas, lo que les coloca en la 11ª posición de la clasificación, fuera de los puestos playoffs. Su próximo encuentro será esta noche, antes los finalistas de la pasada edición, los Boston Celtics, donde esperan poder recuperar al base.

Los Boston Celtics son claros favoritos para llevarse este año el anillo. Los verdes, liderados por Jayson Tatum, cuentan con un balance de 21 victorias y 5 derrotas esta temporada y son líderes de la Conferencia Este, pero ala-pivot avisa: “Nada de esto, ni mis números ni todas las victorias que estamos logrando, servirá de absolutamente nada si al final de temporada no hemos ganado el anillo. Sabemos lo que tenemos que hacer”.

Como Jayson Tatum ha señalado, aún queda mucho camino por recorrer hasta el final de temporada y nunca hay que dar por sentado nada, los Golden State Warriors no han comenzado el curso como esperaban, pero si los ‘Splash Brothers’ con capaces de recuperar su mejor versión, pelearán hasta el final por revalidar el título de campeones.