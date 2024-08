Markkanen planta a los Golden State Warriors de Kerr y Curry y renueva su contrato con los Utah Jazz

El finlandés Mauri Markkanen acordó su renovación con Utah Jazz y firmó un contrato por 5 temporadas a cambio de 238 millones de dólares. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en la administración de los Golden State Warriors, que deseaban hacerse de los servicios del alero.

La noticia fue confirmada por el periodista Adrian Wojnarowski y luego por el propio jugador, a través de las redes sociales de la franquicia. “Me han demostrado que creen en mí. Desde los propietarios, la gerencia y el entrenador Will (Hardy)”, manifestó Markkanen a ESPN.

Además, agregó: “Tenemos un ambiente realmente bueno en el vestuario. Creo en este equipo y quiero ayudarles a crecer y también quiero crecer como jugador. En construir un equipo ganador para los futuros desafíos”.

