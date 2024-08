LeBron, Kawhi y Harden revuelven el pasado y ya Steph Curry ningunea Los Ángeles: descarte y traidor

Una vez los Juegos Olímpicos terminaron de confirmar que Stephen Curry era absolutamente necesario para reconquistar la corona mundial del baloncesto para Estados Unidos, no en vano el de Akron fue la auténtica estrella del Dream Team en París cuando el torneo se puso serio, el base de Golden State Warriors concentra su atención en la nueva temporada, donde, de entrada, no seguro que no creerá en el éxito de las dos caras nuevas que promueven al sur de San Francisco, en Los Ángeles.

Dos jugadores sin hueco en el Chase Center

Entre ciertos sectores ha brotado un rumor que provendría del Crypto.com y que coloca a un jugador que descartaron los Golden State Warriors, como recambio de Klay Thompson, y que tiene pasado laker.

Efectivamente seguimos a vueltas con el futuro de un Brandon Ingram, el cual, ahora, se convierte al parecer en nuevo objetivo de Los Angeles Lakers, donde podría ser la respuesta a una salida de D’Angelo Russell, al que sitúan en Portland Trail Blazers. Recordemos que el alero de 203 centímetros estuvo en la Fiebre Amarilla de 2016 a 2019, aunque su mejor nivel solo lo alcanzó en su actual equipo, New Orleans Pelicans, donde su carácter y su falta de regularidad le pasan factura. A la vez, hay que hacer hincapié en este asunto en los Warriors, quienes descartaron este verano su incorporación como recambio a las salidas de Klay Thompson y Chris Paul.

Y sin salir del estadio angelino, Los Angeles Clippers también quieren pescar entre el pasado de Mission Bay, esta vez con Jordan Poole, el cual salió por la puerta de atrás del norte de California. El escolta, que se proclamó campeón de la NBA con Warriors en 2022, acabó mal parado con la franquicia y algunas de sus estrellas, entre ellas Draymond Green, y su marcha a Washington Wizards no le ha reportado el cartel de estrella que se pensaba podía alcanzar, siendo una pieza que interesa en Clippers, básicamente como complemento de James Harden y Kawhi Leonard y recambio de Paul George (Sixers).

Los roles de uno y otro no convencieron a Warriors, sin embargo, en Los Ángeles están como locos por sumar talento asequible a sus filas; otra cosa es que vaya a funcionar…