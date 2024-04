Palo a Doncic, Curry lo confirma, se van los 2, y polémica pesca de LeBron: 172M y otro Westbrook

Por un lado, es sorprendente ver caer con tanto estrépito a quienes tantas alegrías han dado al baloncesto de la NBA en la última década, pero por otro se veía venir que Golden State Warriors, con un techo de gasto repleto de lujo basado en algunos jugadores que, salvo Stephen Curry, cobraban muy por encima de sus posibilidades deportivas, podía fracasar, como ha sucedido. Para los californianos ya poco se puede hacer, se la han pegado, sin embargo, al menos poco menos que confirman dos salidas, lo sorprendente es que se sitúa a Los Ángeles Lakers como uno de los destinos de una de ellas, concretamente la más decepcionante.

Dos situaciones inexplicables que acaban con despedida

Si hay algo que ha salido especialmente mal en la planificación de los Warriors ha sido el fichaje, del todo fallido y errático, de Chris Paul, un jugador que se ha perdido gran parte de la temporada y ha aportado muy poco al equipo cuando ha estado disponible. Es verdad que el rendimiento de Klay Thompson también ha sido decepcionante, pero el de CP3, un jugador con el que ya había dudas al incorporarlo, ha sido aún peor. Para alegría de Curry, ninguno de los dos continuará.

Lo de Thompson es -más allá de lo que desee la franquicia del Chase Center- en parte porque él no quiere seguir, ya que según adelantó Shams Charania, el jugador rechazó 48 millones de dólares por dos años sobre una extensión de su contrato y espera una oferta mejor. Su salida, no obstante, irá acompañada de la de Paul, que apunta a Los Ángeles, incluso a Lakers, ya que su familia vive en la ciudad californiana y su amistad con LeBron le podría acercar a la Fiebre Amarilla. Y esto, como es lógico, no gusta en el Crypto.com, donde se tiene demasiado reciente el caso Russell Westbrook, siendo Paul un asunto más flagrante: su rendimiento es ya bastante pobre.

La situación de estos dos jugadores va de la mano de un hecho: Joe Lacob, propietario de la entidad de Mission Bay, ha proyectado reducir costes por debajo del impuesto de lujo, hacia los 172 millones de dólares, en los que ni el base ni el escolta tienen acomodo.

Recuperación clave contra Mavs

Dejando a un lado a los equipos que ya son historia en estos Playoff, Luka Doncic ha recibido una mala noticia procedente de Los Angeles Clippers, su rival en Playoff, que confirman la recuperación y por tanto la presencia de Kawhi Leonard en el duelo del domingo (21.30, hora española), primero de la serie.