Paul Pierce se moja: estos son los 5 mejores de la historia de la NBA

La NBA es sinónimo de calidad, eso es algo que se sabe en el mundo entero. Sin embargo, cuando se quiere hablar de los mejores surgen algunas dudas. ¿Cómo seleccionar al mejor jugador de la temporada? ¿Y de la historia? Existen múltiples rankings y como dice el refrán "para gustos, los colores". No obstante, hay algunos valientes que se atreven a enumerar en función de la valía de los jugadores.

El último en hacerlo ha sido Paul Pierce, ex jugador estadounidense que disputó nada menos que 19 temporadas en la National Basketball Association. El alero colgó las botas en la temporada 2016/2017, cuando era jugador de los Boston Celtics, desde entonces ha seguido la NBA como un apasionado más y ha hecho sus valoraciones para armar su Top-5 de los cinco mejores jugadores de la historia de la NBA.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el que fuera diez veces All-Star ha dado a conocer su Top-5: “Mis 5 mejores jugadores de todos los tiempos de la NBA: Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, Shaquille O’Neal y Kevin Garnett. Cuando pienso en los cinco primeros, digo que estos son los únicos jugadores con los que soñé jugar con los jugadores más inspiradores de la historia”.

Con esta publicación, Pierce ha desatado las reacciones entre los internautas, quienes no han dudado en hacer sus valoraciones sobre el ranking particular del alero. Si bien, no se trata de la primera vez que el exjugador de los Bonston Celtics se encuentra en el centro de la polémica. El estadounidense ha sido noticia en múltiples ocasiones por sus declaraciones sobre otros jugadores. Incluso llegó a asegurar en declaraciones a The Truth que si se encontrase en la situación de Dwyane Wade y hubiese jugado con ciertas estrellas tendría mayor palmarés: '"Si me das a Shaq (O'Neal), a LeBron... a esos tipos al principio de mi carrera, cuando tenía 24 años, estaría en cinco o seis campeonatos fácilmente".