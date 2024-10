Reddick se lo comunica a LeBron James y da el OK: no basta con Davis y se abre el mercado de Lakers

No ha sido la postemporada más fructífera para los Lakers. Como ya viene siendo una costumbre, de los rumores que ponían a grandes estrellas como Zach LaVine, Trae Young o Jarrett Allen en la franquicia de los de oro y púrpura, no ha habido ningun movimiento que haya acabado fructificando. Dando pie así a un nuevo verano decepcionante en el que no se han resuelto los problemas que llevaron al fracaso a los de LeBron James en la pasada temporada.

Ante esta situación, tanto Reddick como el propio LeBron, saben que el equipo tiene un importante hueco en la posición de pívot, donde, por ahora, deberán contar con un Anthony Davis que nunca ha sido especialmente capaz de sacar su mejor versión cuando ha jugado de cinco. Pues, el All-Star necesita jugar como ala-pívot para sacar su mejor versión. Hecho que, a la larga pasará factura a los de oro y púrpura que, según ha informado Shams Charania, están decididos a acudir al mercado en búsqueda de un interior de garantías para que Anthony Davis pueda jugar más de cuatro que de cinco.

Ni Wood ni Hayes dan garantías a Reddick

La realidad es que los Lakers no tienen pocos pívots en su plantilla. Sin embargo, la realidad es que ni Christian Wood ni Jaxson Hayes son jugadores que aporten grandes garantías al equipo. Pues, mientras que Wood deja importantes dudas a la hora de mantenerse sano a lo largo de la temporada, Hayes es un jugador que muchas veces resta al ataque por su escasa movilidad y su perfil de pívot atlético clásico.

Sin embargo, pese a que el deseo de fichar a un buen pívot para acompañar a Davis está ahí, la realidad es que ahora mismo las opciones son mínimas. Pues, salvo que los Lakers sean capaces de encontrar un buen traspaso en algún momento, en estos momentos, el mercado de agentes libres deja nombres de escasa garantías como Bismarck Biyombo o Javale McGee. Jugadores que podrían aportar estando al fondo de la rotación, pero nunca como jugadores de peso real en momentos decisivos de la temporada.