Una leyenda de la NBA no tiene piedad contra el sucesor de LeBron James en Lakers; ni Bronny lo cree

Muchos fanáticos de la NBA no lo saben pero Robert Horry, exjugador de Los Ángeles Lakers, Houston Rockets y San Antonio Spurs, tiene siete anillos, uno más que Su Majestad, Michael Jordan. Es por este motivo que es palabra autorizada para dar su opinión sobre los talentos más destacados de la liga.

Recientemente, la leyenda de la NBA fue consultada por la posibilidad de que Luka Doncic sea el elegido por la franquicia angelina para suceder a LeBron James.

En su participación en el podcast Big Shot Bob, Horry no dudó en responder: “Tienes que pensar en esto, '¿cuántos años tendrá Luka (cuando expire su actual contrato)?' ¿31, 32? Luka no es el mejor en defensa y eso es un problema para los Lakers”.

El exjugador de los Suns también remarcó que no le convencía la incorporación del esloveno a Lakers por sus pocas aptitudes para marcar y, principalmente, por su forma física. “Hay que traer a jugadores atléticos que puedan defender.

Él puede anotar como los mejores, pero también sabemos que hay que quitarle las cervezas de la mano; no es el indicado para mantenerse en forma”, explicó.

A pesar de las estadísticas del All-Star de los Mavs, Horry no está de acuerdo con un posible traspaso y concluyó: “No es lo que necesitamos”.

LeBron James reveló algunas normas curiosas sobre la convivencia en la organización de los Lakers, incluyendo una en particular: su hijo Bronny no puede llamarlo ‘papá’ dentro de las instalaciones del equipo. “Él no me puede llamar ‘papá’ dentro de las instalaciones. Ya definimos eso. Una vez que salimos del entrenamiento, puede volver a ser ‘papá’. En el camino de regreso, en casa, puedo ser ‘papá’”, comentó LeBron durante una edición de The Shop, patrocinada por Nike en París.

En tono de broma, The King mencionó algunas formas en las que Bronny podría dirigirse a él cuando jueguen juntos. Una de las opciones que sugirió fue llamarlo ‘G.O.A.T.’, siglas en inglés de "The Greatest Of All Time", es decir, el mejor jugador de todos los tiempos.

LeBron says Bronny can’t call him “dad” on the court:



“Bronny can't call me dad in the workplace. He’s gotta call me 23, or Bron, or GOAT if he wants to. Can’t be running down the court like, dad, I'm open!"



(via @TheShopUN) pic.twitter.com/1Vurq6Nc1U