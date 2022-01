Simmons, Lillard, James Harden y el último tsunami: Donovan Mitchell

La regular season no se detiene pese a que los rumores acerca de los próximos grandes traspasos empiezan a colapsar la NBA con posibilidades rompedoras. Así, a esa que debe hacerse más tarde a o más temprano, Ben Simmons, se unen las probables de Damian Lillard y James Harden, y ahora un Donovan Mitchell que se acoge a la ‘vía Sub-Zero’ para dejar entrever que su futuro puede estar lejos de Utah Jazz.

El escolta ha generado un enorme revuelo en Salk Lake City en particular y en la mejor liga del mundo en general por la posibilidad de su venta. Por esta opción incluso ya ha sido preguntado, debido a la supuesta mala relación entre varios de los jugadores del equipo de la Conferencia Oeste, el paso atrás competitivo del mismo y el anhelo del jugador de ganar un anillo; todos ellos supuestos detonantes de una posible salida por la que ya se ponen a la escucha multitud de franquicias.

Respecto a ello, Joe Engels dijo recientemente que no “creo que Donovan Mitchelll quiera irse”, sin embargo hay ciertas informaciones que señalan lo contrario. Algunas leen entre líneas de las palabras de Rudy Gobert y Mike Conley que criticaban la falta de intensidad e incluso compromiso de ciertos jugadores, pero otras van más allá, como la de Ric Bucher, de Fox Sports, que apunta a dos razones argüidas por el jugador: una, por creer que el equipo no está a su altura; otra, por el escaso margen que posee Utah de cara al mercado. Sea como fuere, a los nombres de Simmons, Lillard y Harden ya ha que sumar el de Spider.

Los Angeles Lakers tienen tantos frentes abiertos en el plano negativo que uno no sabe ya por dónde coger el proyecto. Más allá de los malos resultados, las lesiones han sido un caballo de batalla para Frank Vogel, uno que parece va a seguir zarandeando al equipo durante un amplio espacio de tiempo, ya que las molestias en la rodilla de LeBron James lo hacen ser baja indefinida. Como decimos, la perspectiva no puede ser más pesimista porque sus rivales no ya por el Playoff, sino por el Play in, como Clippers, Minnesota y Mavericks ya han metido a la Fiebre Amarilla en la novena posición (24V 27D). Los angelinos han tenido que exprimir al máximo de minutos a The King y su articulación le está pasando factura, por lo que Vogel ha sido claro: “mientras la hinchazón permanezca, estará fuera". Ahora bien, sin LeBron los Lakers llevan tres derrotas consecutivas y no ante rivales temibles de la Conferencia Este: Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets y Atlanta Hawks.