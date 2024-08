Sixers ficha a la pesadilla de LeBron en los Juegos Olímpicos; ahora lo quiere humillar en la NBA

El francés Guerschon Yabusele dejará el Real Madrid para firmar con los Philadelphia 76ers. Después de una gran actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024, el ala-pívot de 28 años tendrá una nueva aventura en la NBA.

Según informó Shams Charania, el jugador tiene muy avanzadas las conversaciones y está resolviendo su recisión de contrato con el Real Madrid. La cláusula de salida es de 2.5 millones de euros.

Para resolver esta situación, la franquicia de la NBA pagará un máximo de 850.000 dólares, según las reglas de la liga. El resto, correrá por cuenta del galo y la Casa Blanca.

After starring in the Paris Olympics, France F Guerschon Yabusele is nearing a deal with the Philadelphia 76ers, per league sources.



