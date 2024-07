Steph Curry advierte a Warriors y LeBron James ya sueña con su fichaje: si no ganan en 2024, adiós

Después de una muy decepcionante temporada 23/24, los Golden State Warriors esperan ser capaces de resurgir de sus cenizas y volver a ser un equipo capaz de competir, como mínimo por ser uno de los mejores de la Conferencia Oeste. Y es que tras un año realmente malo, que se ha llevado por delante a Klay Thompson y ha puesto contra las cuerdas a Draymond Green, Stephen Curry ha comenzado a tener dudas sobre si es conveniente que, a sus 36 años siga en la que siempre ha sido su casa.

La realidad es que a su avanzada edad, el ya legendario base de los Warriors, sabe que le quedan pocos años al máximo nivel, de modo que, si quiere lograr su quinto anillo de la NBA, debe buscar competir lo antes posible y en el mejor lugar posible, algo que puede que no sean estos Warriors, donde, más allá de Kuminga, no hay jugadores diferenciales a su alrededor.

Es por este motivo que, al ser preguntado sobre su futuro, Curry ha dejado caer que no quiere volver a pasar un año tan malo como lo fue el pasado: “Seguiré tomando las mejores decisiones para mi carrera, y ahora mismo lo que quiero es ganar. Si estoy en una situación en el fondo de la tabla porque he decidido quedarme ahí, no lo llevaría bien”. Así lo afirmó el base en palabras recogidas por NBAManiacs.

O se cambia la dinámica, o LeBron comenzará a soñar

En este sentido, las palabras de Stephen Curry son muy claras. Y es que, o los Warriors cambian por completo la dinámica de la pasada temporada, o va a haber serios problemas, ya que Steph Curry no está por la labor de seguir en un equipo perdedor. Abriendo así la puerta a su salida.

Una salida a la que si alguien estará atento, ese será LeBron James, que a lo largo de los años no ha ocultado el gusto que le genera jugar al lado de Stephen Curry. Un sueño que si bien parece muy complicado, con las recientes palabras del base de los Warriors, se podría llegar a cumplir.