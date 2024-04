Steph Curry se relame con el trágico final que temen LeBron y los Lakers con Zion y Durant en el ajo

Desde que la NBA implementó el formato de Play-In, los finales de temporada regular han pasado de ser un baile de rotaciones ingentes a ser la época más emocionante del año junto con los Playoff. En este caso, con la parte baja de la conferencia oeste más apretada que nunca, los enfrentamientos en el torneo del Play-In todavía están por decidirse entre Warriors, Kings, Lakers, Pelicans y Suns. Teniendo todos un objetivo en común: evitar el enfrentamiento contra los de Steph Curry.

Por fortuna o desgracia de Lakers y Pelicans ambos equipos se enfrentan en el partido que puede definir gran parte de la distribución de los duelos del Play-In. En este sentido, en caso de que ganen los de LeBron James, estos se salvarían del temido duelo a todo o nada ante los Warriors. Por su parte, una victoria de Zion y los suyos, prácticamente condenaría a Lakers a la novena plaza, luchando por sobrevivir contra los de Curry, mientras que los Pelicans evitarían estar en el torneo, adelantando a Suns en la clasificación y obligando a Kevin Durant a jugarse la vida ante Kings.

Pese a que esta no ha sido una temporada para nada buena de los Golden State Warriors, la realidad es que tener que enfrentarse a Steph Curry y los suyos a un solo partido es un riesgo que nadie quiere correr. Y es que, a diferencia de una serie a 7 encuentros, donde una buena o mala racha no te condena del todo, jugarse la vida a un partido conlleva el riesgo de sufrir una de esas rachas de triples propias del mejor Curry, capaces de romper el partido en cuestión de minutos y mandar para casa a cualquier equipo.

2) Warriors vs Lakers - May 20 (play-in game)

Warriors 100-103 Lakers



Stephen Curry: 37pts / 7reb / 3ast

Lebron James: 22pts / 11reb / 10ast



Notable points:

- Needed win for both teams

- Lebron vs Curry

- Curry carrying warriors to play in spot

- Lebron James game-winner pic.twitter.com/maVgfA0HYF