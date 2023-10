Stephen Curry y Chris Paul hunden a LeBron y amenazan Wembanyama: nuevo quinteto de la muerte

Poco quiere decir acerca de lo que vaya a ocurrir en el regular season el hecho de que se rinda a mayor o menor nivel en estos partidos preparatorios para la competición oficial, pero sí hay un resquicio sobre el que sacar conclusiones en base a los Golden State Warriors y los primeros que pueden dar fe de que el equipo de Stephen Curry tiene buena pinta con Chris Paul en sus filas son Los Angeles Lakers de LeBron James.

Si proyectamos en base a estos apuntes de pretemporada lo que pueden ser los de La Bahia, por ejemplo, comparándolos con los angelinos, vemos que Warriors son un equipo invicto, donde al engranaje habitual que supone su gran estrella, Curry, se suma mucho más control y consistencia en la toma de decisiones que hacen más eficaz al equipo; como prueba, entre otras cosas, que han vencido a los de púrpura y oro en los dos choques disputados. También han hecho lo propio los de Steve Kerr con su último gran rival en los últimos Playoff (además de los Lakers), unos Sacramento Kings que también han claudicado por duplicado ante los californianos.

Una de las gratas sorpresas de estos Warriors, más allá de la aportación de una súper estrella como Chris Paul, es Jonathan Kuminga, que además de tener muchísimos minutos, los ha aprovechado en casi todas las facetas del juego. Es más, en cada uno de los duelos de los del Chase Center ha sido de los máximos anotadores del equipo, asumiendo responsabilidad y sumando tiempo en pista.

Kuminga feels the Warriors are capable of doing "something special" this season ✨ pic.twitter.com/DZXQYnV1uL