Stephen Curry y Karl-Anthony Towns ponen patas arriba el Oeste y beneficia a Lakers y Mavericks

Se acerca la recta final de la fase regular de la NBA y en la Conferencia Oeste todas las miradas apuntan a Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Phoenix Suns y Dallas Mavericks, cuatro equipos que partían como claros favoritos para acceder al play-off y que, no obstante, se disputarán entre los mismos los puestos privilegiados que dan derecho a palear por el anillo.

Es cierto que en Arizona están presenciando en estas últimas semanas la versión más demoledora de un Kevin Durant que encadena varias actuaciones estelares, pero en California y Texas la sensación es totalmente diferentes y, para más inri, los Warriors sufrieron anoche una pérdida muy noticia que podría fulminar definidamente sus opciones de acceder al play-off: la lesión de Stephen Curry.

Quien estaba siendo el único jugador de la plantilla en mostrar un nivel extraordinario de forma sistemática se resintió de una torcedura de tobillo que le impidió disputar los minutos más importantes del enfrentamiento ante los Chicago Bulls y que, en consecuencia, terminó saldándose con la victoria de la franquicia de Illinois.

De un modo similar, pero mirando a la parte alta de la Conferencia Oeste, encontramos a los Minnesota Timberwolves, una franquicia que se aferraba a sus dos grandes estrellas, Anthony Edwards y Karl-Anthony Towns, para plantar cara a sus contrincantes en el play-off que ya tienen asegurado los de Chris Finch.

No obstante, en las últimas horas se han confirmado los peores pronósticos para el ala-pívot dominicano ya que unas molestias en la rodilla se han traducido en una rotura parcial del menisco de su rodilla que, salvo una recuperación milagrosa, le dejará el dique seco todo lo que resta de campaña, siendo esta una baja muy alarmante para los intereses de la franquicia norteña.

ESPN Sources: Minnesota Timberwolves star Karl-Anthony Towns will undergo surgery to repair a torn left meniscus and will be reevaluated in a month. It’s expected Towns will return by early in the Western Conference playoffs. pic.twitter.com/SkbKl7OAdu