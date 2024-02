Suns y Bucks mueven ficha con suplentes de lujo para Durant y Antetokounmpo: más opciones de título

Acabado el periodo de traspasos de la NBA solo queda la opción de buscar refuerzos en la agencia libre y aquí es donde las diferentes franquicias que tiene altas aspiraciones esta temporada, como es el caso de los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns, han movido de forma muy inteligente en este sentido con dos incorporaciones para fortalecer la segunda rotación.

Mirando a Wisconsin el protagonista es Danilo Gallinari, un jugador cuya carrera ha estado tan marcada como lastrada por sus múltiples lesiones de gravedad y que ahora, a sus 35 años, ha recibido la oportunidad de unirse a un equipo que, tras cambiar de entrenador hace un mes atrás, tiene en Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard sus grandes referentes para intentar ganar por el anillo. Así pues, el italiano no llegará con una dosis elevada de responsabilidad en este cometido, pero sí para ofrecer capacidad de anotación desde el banquillo ya que una de las grandes cualidades mostradas por Gallinari durante su carrera ha sido su excelente tiro exterior.

El caso de Young es muy similar ya que el jugador ha aterrizado dn Arizona con la misión de brindar a Devin Booker, Bradley Beal y Kevin Durant, las estrellas del equipo, una alternativa de garantía más desde el banquillo que, a diferencia de Gallinari, será mucho más servicial en el apartado defensivo.

"Guys are working, guys are communicating, guys are talking and it's a fun group."



🗣️ Thaddeus Young@Verizon | #ComingInHot pic.twitter.com/lNClkXdKdU