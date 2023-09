Todo preparado para conseguir a Antetokounmpo o Joel Embiid: el campeón rechazado por Stephen Curry

Los New York Knicks tienen los activos necesarios para apretar el botón rojo y traspasar para conseguir a uno de los últimos MVP de la NBA. Giannis Antetokounmpo no deja de lanzar mensajes a sus Bucks, mientras que Embiid se encuentra en una situación complicada en los Sixers.

El equipo de la gran manzana lleva mucho tiempo buscando a una estrella que les vuelva a poner en la terna de favoritos para conseguir un anillo. Las negociaciones del verano 2022 por Donovan Mitchell no salieron bien, pero la intención está clara, y el rendimiento que ha dado la plantilla en dos de las últimas tres temporadas les sitúa como un destino ideal para muchas de las estrellas de la liga.

Peligro para los Bucks

La franquicia de Milwaukee está viendo como la continuidad de su gran estrella cada vez parece más complicada. El griego no para de lanzar mensajes en los que insinúa que una posible salida está más cerca. Antetokounmpo siempre había dejado claro que se sentía muy cómodo y muy a gusto en el equipo que le había drafteado y había apostado por él cuando casi nadie le conocía. El anillo de 2021 parecía sellar definitivamente una unión que podía ser muy prolífica para ambas partes, pero las eliminaciones en los playoffs de las dos últimas temporadas parece que han cambiado los planes del dos veces MVP de la NBA.

Problemas en Filadelfia

James Harden no quiere volver a jugar con los Sixers, lo ha dejado muy claro en diferentes declaraciones públicas. Pero el general manager del equipo no ha conseguido traspasarlo, por lo que la situación parece complicada. A esto hay que unirle la falta de refuerzos que ha tenido una plantilla que ha estado lejos del anillo pese a contar con el último MVP de la liga, Joel Embiid. El camerunés no parece capaz de llevar a este equipo hasta las finales, por lo que su salida no sería algo disparatado.

Campeón rechazado por Golden State

Los Warriors se han reunido en los últimos días con Dwight Howard, pero al final, el veterano pivot no estará en la plantilla de la franquicia de San Francisco. Aún no se ha desvelado qué ha fallado exactamente para que el campeón de la NBA con los Lakers en 2020 no juegue al lado de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green.