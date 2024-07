Rajada de Draymond Green por Klay, ridículo de LeBron y Warriors reacciona por Curry: 3+1 fichajes

La salida de Klay Thompson de Golden State Warriors en dirección a Dallas Mavericks, donde le espera el subcampeón comandado por Kyrie Irving y Luka Doncic, está levantando nubes de polvo en California. Por el sur lo hace por la negativa del angelino a firmar con Los Angeles Lakers, y sus razones, mientras que por el norte Draymond Green raja de lo lindo pese a los tres (+1) fichajes de su franquicia.

Lo que opina el ala-pívot

Draymond Green ha demostrado en más de una ocasión que las polémicas le van como el metal al imán y en su última aparición en Draymond Green Show no ha sido menos, rajando de lo lindo contra Los Angeles Clippers por impedirle a Warriors obtener a Paul George, donde aseguró que “estoy un poco molesto por eso porque, como todos saben, Paul George iba a venir a los Warriors, y queríamos que Paul George viniera a los Warriors", decía, asegurando que el equipo angelino cerró esa posibilidad, aceptando por el contrario la de Pensilvania. Y no solo eso, Green recalcó que, a su juicio, con ellos habrían obtenido (Clippers) algo a cambio, cosa que no ha pasado con la marcha del All Star a Philadelphia 76ers.

Thompson, no a Lakers

Por otro lado, además de los Warriors, quien sale seriamente dañado en el traspaso de Thompson a Dallas son unos Lakers que lucharon por el jugador pero este les rechazó, y no solo por la fiscalidad favorable de Texas. Según ESPN, Thompson veía el proyecto de los de púrpura y oro como “extremadamente intrigante”. Es decir, no lo ve un proyecto ganador. Con sendas cosas sobre la mesa y teniendo a los Mavs como finalistas de la NBA bastó para rechazar a los del Crypto.com.

Warriors ya ha reaccionado

Parecería por las palabras de Green que Warriors no ha reaccionado en el mercado, pero en verdad sí lo ha hecho, ya que además de cerrar dos jugadores que dan mucha profundidad al equipo, como son De’Anthony Melton y Kyle Anderson, siguen, según The Athletic, a Buddy Hield. Unido a ello, Steve Kerr firmará como sus asistentes a Terry Stotts y Jerry Stackhouse una vez su mano derecha, Kenny Atkinson dijo adiós al equipo.