Vértigo en LeBron y Davis ante Stephen Curry con Westbrook de nuevo de fondo: barrera psicológica

Los Angeles Lakers lo tienen todo para esperar rival del cada vez más decidido Denver Nuggets-Phoenix Suns -que ya marcha 3-2, como ocurre con Boston Celtics y Philadelphia 76ers- ganando hoy en el Chase Center (4.00, hora española): tienen mejor equipo, el viento a favor de dos partidos de colchón, un comodín en el Crypto.com y el golpe anímico de poder eliminar al campeón con un rotundo 4-1. Con todo, aún hay un bloque de hormigón enfrente, uno por superar: el récord 19-0 de los Golden State Warriors de la era de Stephen Curry y Steve Kerr. ¿Una barrera insalvable?

No lo parece ya que, como decimos, resulta casi utópico que estos Warriors puedan ganarles tres partidos consecutivos a estos Lakers. Eso sí, la historia va contra LeBron James, Anthony Davis y compañía porque la mejor franquicia de la década, los de San Francisco, lleva un balance en eliminatorias en la Conferencia Oeste de 19 victorias por 0 derrotas. Es decir, nunca antes han perdido una serie en Playoff hasta la final (perdieron estas ante Cavs y Raptors) desde que comenzó una dinastía que ha logrado 4 títulos.

Menos rotación

Ahora bien, el comienzo del fin de la era de Warriors parece que ha empezado ya que Lakers, como argumentamos, tiene más recursos mientras que los de La Bahía se encomiendan, día sí y día también, a Curry, que solo ha obtenido ayuda de Klay Thompson y no de forma regular. Davis, Russell, Schroder o Walker ya han sacado del apuro a LeBron en este cara a cara, por lo que si los Jordan Poole, Andrew Wiggins, el mismo Thompson o Draymond Green no despiertan, el récord quedará quebrado y la franquicia se enfrentará a la demolición. No lo duden. Aunque de eso ya habrá tiempo para hablar.

El anillo de Russ

Y en medio de este triunfalismo de Lakers aparecen dos rostros ingratos por allí. Y es que tanto Russell Westbrook como Patrick Beverley, que no salieron precisamente bien de Los Ángeles, ya han manifestado que quieren su anillo si la Fiebre Amarilla logra el título, de modo que, en el fondo, puede no haberles salido mal la aventura a sendos jugadores.

Durant y Tatum miran al abismo

Kevin Durant y Jason Tatum están a un paso de decir adiós al campeonato toda vez que tanto los Nuggets (118-102) de un gigantesco Nikola Jokic y fantástico Jamal Murray y los Sixers de James Harden y Joel Embiid (103-115) han tomado ventaja (3-2) y dejan sin red a los de Arizona y Massachusetts. Con Heat y Lakers a un paso de la final de conferencia, pueden ser muchas las estrellas que se queden pronto en el camino sin embargo llama la atención entre todas otro paso en falso de KD en esta nueva aventura, porque podría ser un traspiés definitivo en su carrera.