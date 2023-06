Wembanyama sacude la NBA con su llegada y recuerda el error garrafal del Barça: era mejor que Doncic

El pasado Draft de la NBA no dejó sorpresa alguna para la primera elección. Victor Wembanyama, el jugador de 2,24 que es capaz de moverse y jugar como si fuera un base de 1,90, fue elegido por los San Antonio Spurs para ser la pieza angular de la franquicia de cara al futuro, algo con lo que soñaban cada una de las 30 franquicias de la NBA.

El interior francés, es ahora una de las grandes estrellas mundiales y apunta a ser un ídolo de masas desde el momento en que pise el parqué de la NBA. Sin embargo, antes de ser conocido como el mayor proyecto de jugador jamás documentado, en el Barça sí que vieron algo de potencial en ese niño de 14 años cuya altura lo obligaba a jugar de pívot clásico, algo que nunca le ha gustado.

¿Una leyenda a la altura de Doncic?

Wembanyama, que tuvo un paso fugaz por la entidad blaugrana, aseguró no sentirse cómodo con el equipo técnico del Barça, el cual sentía que no aprovechaba todo su talento. En este sentido, el hecho de jugar bajo el aro y de no recibir críticas sobre su juego, acabó cansando al jugador, que, consciente de su gran talento, no quería perder el tiempo en un lugar donde no sacarían todo su potencial.

Con el caso de Wemby, siempre nos quedará una gran pregunta: ¿Qué hubiera sido de él si se hubiera quedado en el Barça? A priori, su gran talento habría florecido de la misma manera que lo ha hecho en Francia. Además, ver a Wembanyama bajo las órdenes de Jasikevicius y jugando al lado de Mirotic habría sido un gran espectáculo y una pesadilla para los rivales, que desde Doncic no se ha visto un talento similar en Europa.

No es el único drama para el Barça

Pese a que lo sucedido con Wembanyama seguirá doliendo en el Barça, lo que sí será un problema para los culés, es la marcha de James Nnaji, el pívot blaugrana dejará la ciudad condal para recalar en los Charlotte Hornets, que lo eligieron con el número 31 del Draft, suponiendo así una baja más que sensible para los de Saras.