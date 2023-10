Wembanyama y la sorpresa que le ha quitado la atención a Curry y Chris Paul: Harden vuelve a atacar

Victor Wembanyama ha vuelto a brillar con los San Antonio Spurs en la pretemporada de la NBA, y junto a Jonathan Kuminga se ha convertido en la gran noticia del día en el baloncesto estadounidense.

El número 1 del pasado draft sigue impresionando a todos por su combinación de altura, agilidad y calidad, algo nunca antes visto en la historia de este deporte, lo que ya ha generado una gran cantidad de comentarios alabándole y que va a convertirle en uno de los jugadores más seguidos de la competición pese a estar en un equipo que no aspira a nada esta temporada.

En su primer partido antes del comienzo de la campaña 2023/24, anotó 20 puntos en menos de veinte minutos con 8 de 13 en tiros de campo, cinco rebotes, dos robos y un tapón, pero su rendimiento contra Miami Heat ha sido aún mejor. Su acierto en los tiros ha vuelto a ser muy alto, pero lo que más ha llamado la atención ha sido su facilidad para bloquear los intentos del rival. Tres tapones y una intimidación que ha hecho cambiar muchos ataques del equipo de Florida.

Protagonista con los Warriors

Kuminga está acaparando la mayoría de los titulares de la prensa que sigue a la franquicia de San Francisco. El congoleño ha vuelto a irse por encima de los veinte puntos en el segundo triunfo de Golden State frente a Los Angeles Lakers. Después de quedarse fuera de la rotación de los playoffs pasados, el alero afrontaba un verano clave en su carrera, ya que era necesario un paso adelante en su rendimiento si no quería perder la confianza de su entrenador y de sus compañeros, y lo cierto es que su nivel está sorprendiendo para muy bien. Le está quitando el protagonismo a Stephen Curry y Chris Paul en la pretemporada.

Siguen los problemas en los Sixers

James Harden ha vuelto a hablar sobre su relación con Daryl Morey, el General Manager del equipo de Philadelphia. Ha dejado claro que su vínculo con el directivo está roto y no se puede arreglar, por eso ha insistido durante el verano en que los traspasen, algo que no parece poner nervioso al dirigente de los Sixers. El ex de los Nets ha comparado la situación con un matrimonio que ha perdido la confianza.