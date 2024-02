Zarpazo al Este en New York, 2 fichajes asustan a Tatum, Antotokounmpo y Lillard: hay nuevo favorito

El último día de mercado de traspasos en la NBA no tuvo ningún bombazo con jugadores que están brillando esta temporada en la liga, pero en New York sí que se produjeron dos incorporaciones que no harán otra cosa que fortalecerán las opciones de que los Knicks puedan pelear por el anillo.

Bojan Bogdanovic y Alec Burks se han unido al conjunto que juega sus partidos como local en el Madison Square Garden, probablemente el estadio más icónico de toda la NBA, para regalar un mayor grado de ilusión a la candidatura de la franquicia a ganar el anillo.

JALEN BRUNSON.



7-straight points to take a Knicks lead, up to 36 for the game 🔥🔥



Pacers-Knicks

