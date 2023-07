A Florentino Pérez le quitan su plan B por si falla Mbappé y el Bayern aprovecha el bombazo

La propuesta para que Harry Kane cambie de aires y firme por el Bayern de Munich está cada vez más cerca. No son pocas las coincidencias que se han ido dando hasta ahora y mientras que el futbolista también desea salir del Tottenham, todo parece cuadrar según lo previsto.

De esta forma, se resolvería toda especulación y el conjunto bávaro obtendría así a su deseado delantero. Posiblemente, el jugador tenía varias opciones dónde recalar. El Real Madrid se puso serio con él e incluso se planteó hasta su fichaje, pero la aparición de Mbappé lo colisionó todo. Florentino se guardaba al inglés bajo la manga por si fallaba el otro, pero esa espera le supuso una eternidad al jugador. El Tottenham de Daniel Levy tampoco lo quería dejar salir a cualquier precio y su presidente se mostró siempre rígido con los millones que podían pedirle por él. El atacante tenía claro que quería salir y hasta aprovechó para despedirse de su afición.

Las opciones que tenía Harry Kane

Otros equipos como Manchester City o PSG también anduvieron detrás de esa puja, pero no parecía convencer ni a jugador ni a su estilo de juego. La competencia arriba en esos casos, era máxima y este se veía con aspiraciones a ser titular. A sus 29 años, todavía puede presumir de mucho fútbol y era una de las opciones más validas del mercado. Salvo la edad lo tenía todo.

El delantero titular de la selección inglesa, por ello, acabó escogiendo la Bundesliga dónde parece que están encantados con él. La casuística del equipo muniqués es óptima para su entrada. En la casilla de delanteros, los alemanes solo cuenta con el atacante camerunés, Choupo-Moting, y Kane sería la perfecta arma secreta. Los goles tienen que llegar de algún lado y en vista que lo han pasado mal durante este último curso, peleando la competición doméstica hasta la última jornada, es una experiencia que no quieren volver a repetir.

Los cantos de sirena desde Munich

Tanto su entrenador como presidente del club alemán, ya han lanzado varios guiños al futbolista. Uli Hoeness aseguraba estar encantado con su entorno y el jugador, lo ha visto muy predispuesto. Parece que es hasta el propio Rummeniegge, el que estaría hablando muy frecuentemente con él inglés, según las informaciones que manejaba el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano. Aunque más de lo mismo en la tesitura de su futuro entrenador. Este, que ya lo ha sufrido varias veces como rival, aseguraba que no podía hablar de jugadores que no tengan contrato con su equipo, pero están vigilando aquel que pueda encajarles en su estilo: ¿Es Harry Kane el indicado? Parece que sí y no tardarán mucho más en oficializarlo.

El precio de la operación podría darse a partir de los 80 millones. Una cantidad que desde Londres empiezan a considerar óptima, aunque la operación puede seguir escalando hasta las tres cifras. El Bayern da otro nuevo golpe encima de la mesa y pretende reforzarse con los mejores en cada puesto.