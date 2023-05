Bayern y Tuchel eligen estrella, el heredero de Zidane de 80M: duro golpe que retumba en el Bernabéu

Fue en septiembre de 2020 cuando el Chelsea adelantó al Madrid, por entonces en manos de Zinedine Zidane, con un jugador que había deslumbrado en la Bundesliga, concretamente en el Bayer Leverkusen. Los blues lo contrataron por 80 M, una enorme cantidad que se dio por buena por su valor de mercado; en aquellas, de 81M. Pues bien, este futbolista, al que conoce bien Thomas Tuchel, parece el elegido por el Bayern para la punta de ataque visto lo complicado del fichaje de Harry Kane.

Uno de los mejores en Stamford Bridge, pero solo juzgado por sus goles

Si bien Kai Havertz, el jugador del que hablamos -ese que se dijo que por características era el heredero de Zinedine Zidane; curiosamente el míster que no lo dio todo por él cuando el Madrid llamó a la puerta del Leverkusen-, está muy dotado para la suerte del gol, lo cierto es que no es un delantero al uso, sino un jugador de talento pero para el paso anterior; casi un media punta: creativo, dinámico, fuerte al choque y también por alto, con gran habilidad con el balón en los pies, Havertz es muchas cosas, pero no un nueve. Por eso lo anhela Tuchel, por eso lo quiere fuera el Chelsea.

Se dice en suelo bávaro que la intención del entrenador alemán es clara: sustituir a Thomas Müller, el cual, a juicio de Tuchel, ya no está para competir al más alto nivel como titular del Bayern. Sí lo está Havertz, que compartió vestuario con Tuchel en su etapa en el Chelsea, donde ganaron juntos una Champions League, en tiempos de Roman Abramóvich, y con tanto del futbolista germano ante el Manchester City (0-1). El preparador sabe que entre la verticalidad del Bayern que está diseñando, el juego de Havertz se ajusta a las mil maravillas.

Y juega en favor del equipo del Allianz Arena que Havertz es uno de los elegidos por el Chelsea para dejar dinero en caja, lo que incluso ya le cuelga una cifra, unos 60M. La cantidad, asequible para el Bayern, debería hacer de esta operación un asunto limpio, sin mucho ruido, y parece que va por ese camino. Como muestra, justo esta semana, cuando se ha sabido del interés de Tuchel en Havertz, el futbolista ha rajado por la sustitución prematura del primero en Londres. La unión entre ellos es fuerte y ya presionan para que vuelva a hacerse efectiva; si el Bernabéu soñó algún día con tenerlo en sus filas, este anhelo se esfuma.