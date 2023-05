Bin Salmán y Ten Hag se libran del síncope: la Premier, conmocionada por Harry Kane y Jürgen Klopp

Lo hemos visto esta temporada con el Atlético de Madrid o incluso empezamos a vislumbrarlo en la Premier League con el Chelsea, pero el impacto que tiene para el Tottenham y el Liverpool (también para los propios blues) quedarse sin Champions League -posiblemente también para uno de ellos, sin Europa League- traspasa la barrera económica y se acerca al síncope de los proyectos millonarios ingleses, poniendo la cruz sobre Harry Kane y acorralando a Jürgen Klopp. En contra, Bin Salmán y Ten Hag sitúan en el epicentro sus proyectos, que era lo que se buscaba en ambos casos.

Lo primero, los fichajes

No es solo una cuestión económica lo que subyace en los actuales puestos de la clasificación de la Premier League y que ponen en peligro la viabilidad de Liverpool, Tottenham o Chelsea, al menos tal y como los conocemos; no, a la vez hay estrellas que no quieren quedarse sin jugar en la máxima competición continental y eso incluye las que son y las que pueden llegar. El primer síntoma lo hemos vivido en Anfield de manos de un Jürgen Klopp que ansiaba hacerse con Jude Bellingham pero al que el déficit de no estar en Champions le pasa factura: el jugador quiere jugar la Liga de Campeones y el club red, a la vez, necesita ser cauto en lo financiero sin el aporte que trae la competición.

Lógicamente este impacto juega su papel en otro gran referente de la liga inglesa, un Harry Kane que ya estaba por la labor de presionar para abandonar el Tottenham pero que ahora, incluso fuera de los puestos que dan derecho a jugar la Europa League, acelera por esta opción. Kane, a sus 29 años, no quiere otra temporada sin grandes retos y quiere marcharse. Es más, se dice que esta situación deportiva podría correr como la pólvora por la plantilla spur.

Del mismo modo, es una incógnita lo que ocurrirá con algunos de los grandes jugadores que tiene en nómina Todd Boehly en el Chelsea, ya sean heredados o fichados esta temporada, pero lo que sí es una evidencia es que el desastre deportivo -con el club duodécimo, a 9 puntos del descenso y a 17 de la Europa League- tendrá sus consecuencias en el mercado de fichajes, con muchos anhelos blues dudando ante la perspectiva de no jugar no ya la Liga de Campeones, sino también la Europa League y la Conference League en la 23/24 si fichan por la entidad de Stamford Bridge. Sobre ello, son Bin Salmán y su Newcastle y el United de Ten Hag los que parece se llevan los dos últimos puestos de la UCL y con ello ganan estratégicamente mucho de cara al mercado veraniego.