Por Haaland y Guardiola, Carlo Ancelotti quiere movilizar inmediatamente 115M clave en la 23/24

Oficialmente el Real Madrid pagó al Chelsea 115 millones de euros por Eden Hazard y aunque esta cantidad pueda ser algo mayor, la ya de por si estratosférica apuesta ha resultado ser el peor fichaje de la historia del Madrid, por precio (es el más caro de siempre) y rendimiento (sobran los argumentos). Ahora bien, Hazard es una realidad vigente del club, al menos hasta junio de 2024, y por eso Carlo Ancelotti le puede dar hoy en el Reale Arena (22. hora española) la titularidad con vistas a reservar jugadores de cara a las dos finales ante Osasuna y Manchester City.

Pocos días, mucho riesgo

Es verdad que Karim Benzema previsiblemente no iba descansar para intentar quitarle el pichichi a Robert Lewandowski, lo cual, como ha sucedido con Luka Modric, tenía un riesgo enorme por carecer de suplente para el francés y por la inminencia de los duelos ante Osasuna y el todopoderoso equipo de Erling Haaland y Pep Guardiola, pero ahora con su ausencia, ya confirmada, la gran novedad puede ser otra: precisamente la de Eden Hazard de nuevo como titular.

Podría entrar en el once el belga tanto en la derecha, en detrimento de un Vinicius Júnior que cumple ciclo de tarjetas, como justo a su lado, de enganche entre los puntas y el centro del campo. Es posible incluso que lo use Ancelotti por el francés, que como decimos no viaja a San Sebastián, de falso nueve, una posición que no le es extraña del todo al belga con Carletto.

Hazard no es titular en LaLiga con el Madrid desde el partido ante el Mallorca (4-1) de la quinta jornada, allá por el mes de septiembre del año pasado. También lo fue frente al Cacereño (0-1) en la Copa del Rey, en enero de 2023, y esas son las dos veces que el jugador más caro de la historia del Madrid ha formado parte del once merengue esta temporada, donde además se ha perdido 4 partidos por lesión y solo ha jugado 9 partidos, con un balance desolador de 391 minutos en toda la temporada. Los minutos de Hazard, más hora que el Madrid no se juega nada, se antojan clave para sacar provecho de él en la temporada 23/24 y si no es titular seguro que tendrá minutos.