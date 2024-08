Borussia Dortmund suple la fuga de Fullkrug, Sancho y Reus con el nuevo "tanque" alemán: 30M

Tan cerca y a la vez tan lejos. El Borussia Dortmund estuvo a un paso de la gloria en las últimas dos temporadas, pero le faltó el último toque para poder cruzar la línea. Se quedó a un partido de alzar la Bundesliga en la 22-23 y a uno de conquistar la Champions en la 23-24.



Como es habitual en el club, los mercados de fichajes se movieron con entradas y salidas importantes. Este verano no fue la excepción con las incorporaciones de Yan Couto (22), Grob (33) y Guirassy (28), además del regreso de jugadores cedidos como Reyna. Estos fichajes deben compensar la salida de piezas clave de la temporada pasada como Sancho, Reus, Fullkrug y Hummels, además de la marcha de Edin Terzic y la llegada de Nuri Sahin al banquillo.



Como refuerzo ofensivo, el Dortmund está a punto de sumar a Maximilian Beier, de 21 años. El delantero alemán, que ya ha sido internacional absoluto y participó en la Eurocopa, según 'Sky Sport', se unirá a los amarillos por 30 millones de euros y firmará hasta 2029. La revisión médica es inminente.

🟡⚫️🇩🇪 Maximilian Beier to Borussia Dortmund, here we go! Deal in place as expected for German striker.



Fee around €30m for Beier to join BVB as he agreed personal terms earlier this week, as revealed.



Medical booked. Contract will be valid until 2029, as @Plettigoal reported. pic.twitter.com/FhaMd2CoQe