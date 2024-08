Lo acusó de falta de actitud y se fue al Dortmund: Ten Hag pone paños fríos; Sancho, ni se pronuncia

Las relaciones que se forjan en el fútbol como la amistad y el compañerismo no están tan alejadas de la vida real. Dentro de un vestuario o un plantel pasa de todo, aún más tratándose de clubes de alto rendimiento en los cuales la presión y la exigencia es constante. En el caso del Manchester United, cuando Erik Ten Hag tomó las riendas del equipo los problemas no tardaron en llegar, específicamente sobre su relación con Jadon Sancho.

El delantero de 24 años que llegó desde Borussia Dortmund para marcar la diferencia fue increpado por el técnico neerlandés. El ex DT del Ajax acusó al talentoso de un problema de actitud y no lo volvió a convocar más, justamente en el tercer año de Jadon como ‘Red Devil’. Fue cedido al Dortmund hasta acabar la temporada, y cuando finalmente regresó a Old Trafford, tanto Ten Hag como Sancho se vieron las caras para resolver la situación. La respuesta del de Países Bajos fue contundente cuando fue consultado sobre el caso.

Ten Hag pone paños fríos

Empieza una nueva temporada y los cambios para bien ya vienen de parte del entrenador del United que dejó en claro que el problema con Sancho se solucionó. ‘’Dejamos estos atrás y dijimos todo sobre esto. Acabamos de hablar de los estándares, los niveles, las habilidades. Cuando asumí el cargo, se necesitan buenos jugadores para construir un buen equipo y él es definitivamente un muy buen jugador’’, enfatizó.

Sobre las disculpas de Sancho

La habilidad de Sancho lo llevó a tener protagonismo con el Borussia Dortmund, en donde anotó 53 tantos en 158 partidos, además de brindar 58 asistencias. Los números sorprendieron al United y su fichaje fue inminente en 2021. Sin embargo, el problema con Ten Hag en el pasado marcó un precedente para lo que será el nuevo curso. ‘’ ¿Se disculpó? Creo que nuestra declaración lo dice todo y fue clara y obvia’’, mencionó el director técnico ante la pregunta si Sancho se había disculpado.

Lo que ocurrió con el inglés

Manchester United está enfocado en empezar con pie derecho la Premier League, luego de la lesión de Leny Yoro. Pero eso no quita que la interna estará pendiente de lo que pase con Jadon Sancho, quien en esta mitad de año apunta a ganarse un puesto en el once de Ten Hag. Cabe precisar que el técnico no solo lo había acusado de una falta de actitud, sino que lo sentenció en público y de esa forma marcó el camino del delantero. No se sabe más, pero todo parece haberse calmado.