Carletto se planta, Mendy aplaude y Florentino ve que pierden al galáctico ¿Trampa o renovación?

El Bayern de Múnich, sin haberse vuelto a enfrentar al Real Madrid en el que es el gran clásico de la Champions League, han vuelto a despertar su gran rivalidad con los blancos. Los muniqueses se sienten seriamente perjudicados por los movimientos del conjunto merengue, el cual no ha parado de lanzar ofensivas a Alphonso Davies, uno de los dos mejores laterales izquierdos del planeta y jugador del Bayern, y en Madrid se han quedado bloqueados por la contraofensiva germana.

Hay una fuente de información muy cercana al club alemán, David Ornstein, para Bayern & Germany, la cual asegura que el Bayern ha entendido que la ofensiva blanca por el canadiense es potencialmente peligrosa y ha contraatacado lanzado una propuesta mucho mejor al carrilero de la que le ofrecería el Madrid, entendiendo este medio que en estos momentos el jugador y su entorno se inclinan más por la renovación que por el fichaje por los blancos.

- @David_Ornstein on Alphonso Davies' future: 'The Real Madrid interest is well documented, but the last I heard, the Bayern Munich contract proposal was superior, so unless that has changed or does subsequently, the expectation is that he will renew.' [@TheAthleticFC] pic.twitter.com/RrkVySW2rF