Cerradas las 2 ofertas de Florentino y Al-Khelaïfi y hay doble giro que acorrala a Mbappé: inminente

Kylian Mbappé sí, Kylian Mbappé no, esa es la cuestión. El crack francés acapara portadas con una facilidad pasmosa conforme se acercan los momentos decisivos de sus contratos, pero también en los albores de cualquier ventana de transferencias, como es el caso actual, a caballo entre invierno y verano. Y de nuevo PSG, Madrid y a mucha distancia el Liverpool están en medio de su futuro, aunque esta vez con novedades importantes.

A la baja

Llama la atención que el juego de Mbappé con su club y el resto de pretendientes ha ido consiguiendo dos cosas las cuales no pretendía, dos que ahora se perpetúan según la información de ESPN: la primera es que solo hay tres equipos en Europa detrás de su fichaje, ya que, en suma, el resto de gigantes entienden que los problemas que genera el delantero no les compensa. Pero sobre todo se deja traducir un hartazgo incluso de PSG, Madrid y Liverpool.

Y es que el mass media asegura que Mbappé se está pensando su futuro, que poco a poco empieza a posicionarse a favor de marcharse de París, pero que sus opciones se acotan. Es decir, dejando a un lado al Liverpool, una posibilidad muy remota en estos momentos para el internacional con Francia, el medio de comunicación asegura que el Madrid le ha hecho una propuesta peor que la que le hizo en el pasado, aún siendo esta superior a la de cualquier otro crack de la plantilla merengue; concretamente, ‘solo algo más elevada’ que la ficha de Vinicius y Bellingham, que están en unos 11 millones de euros.

Y hay más, dice la información citada que el PSG le oferta una cantidad idéntica a la que percibe ahora neta, que son unos 37 millones de euros, pero de larga duración y con ciertos bonus.

Es decir, Mbappé ya tiene la advertencia de Florentino Pérez y también de Nasser Al-Khelaïfi. El primero le deja claro que llegará como estrella, pero no por delante de las que ya triunfan en Chamartín, luego, su decisión ha de ser basada en el corazón y no en el dinero. Y a fuerza que de vestirse de blanco debe ser así, ya que el PSG, también cansado, no le mejora el contrato, aunque, eso sí, le pagaría tres veces más que el Madrid.