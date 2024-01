Carletto castiga a Florentino, peaje y acuerdo por Mbappé: gana el 3x1 galáctico, el PSG ya lo sabe

Carlo Ancelotti es el técnico perfecto para este Real Madrid, de eso se ha convencido hasta un Florentino Pérez que se rinde ante un entrenador que no fue ni su primera, ni su segunda, ni su tercera opción cuando Zinedine Zidane dejó vacante el puesto, de ahí que lo haya renovado. Pero esa confianza ya le genera un castigo que Carletto le impone al presidente a modo de peaje por el éxito, el último en la Supercopa de España: prefiere el 2x1 a Kylian Mbappé.

La unión entre el preparador transalpino y el presidente es total, pero eso no significa que estén de acuerdo en todo, y Kylian Mbappé es un elemento de fricción entre las partes, cada vez más. No, Carletto no se va a negar al fichaje del francés si este se pone a tiro, pero sí avisa al mandatario de que no lo necesitan. Para Florentino, Mbappé es un reto autoimpuesto, una deuda consigo mismo y la historia del Madrid, pero si por el entrenador fuera, preferiría confiar en el 3x1.

Y es que, con Bellingham, Vinicius Jr y Rodrygo Goes ha encontrado Carletto un tridente perfecto para su juego, uno en el que no ve asiento para el internacional con les bleus. Lo primero de todo es que Mbappé donde ha solido rendir es por la izquierda, lugar en el que Vini es indiscutible. Por otro lado, el carril central es del inglés y al 7 del PSG no le agrada tanto la posición de delantero centro. De modo que la única salida sería darle la derecha, pero entonces Rodrygo se vería abocado al banquillo, y con la fuga de minutos del brasileño el impacto sería en cadena para Brahim Díaz, Arda Güler, Joselu (si se queda)…

Los dos jugadores internacionales con la canarinha están diseñados, como Mbappé, para lanzar rápidos contragolpes ante el rocoso juego defensivo blanco, como pudo verse ante el Barça en la Supercopa, y el francés, que también es perfecto para ese plan, está destinado a romper ese equilibrio tanto en sintonía como en salario, galones y un largo etcétera que conlleva meter semejante ego en el vestuario merengue. Dicho lo cual, Florentino y Ancelotti se han prometido un arreglo: si la estrella del Paris Saint-Germain se pone a tiro, si decide firmemente jugar en el Madrid, irán a por él y tendrán que salir a uno o dos jugadores de la actual plantilla blanca, pero si Mbappé duda y juega con esas dudas, el Madrid lo tendrá claro: dirá que no; al fin y al cabo, ya no es imprescindible. Este jueves un nuevo derbi pone a prueba el plan de Carlo Ancelotti en una durísima contienda: el Metropolitano, ante el Atleti, una nueva victoria del 3x1 sería dura para el 'plan Mbappé'.