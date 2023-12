Da envidia a Morata, Joselu y Lukaku y es el 9 que Mourinho desea arrebatar a Real Madrid y Atlético

Normalmente Erling Haaland, Robert Lewandowski, Harry Kane o Kylian Mbappé son los jugadores sobre los que apuntarían las miradas si queremos buscar al máximo goleador de la campaña en Europa, pero todos ellos se han cruzado con una amenaza en este apartado que no ha tardado en llamar la atención de clubs de renombre como Real Madrid o Atlético de Madrid.

Su nombre es Serhou Guirassy, es la estrella de Stuttgart y los 15 goles anotados en el que campeonato liguero no solo le sitúan únicamente por detrás de Harry Kane en la pelea por la Bota de Oro, sino que ha sembrado la envidia de tres delanteros como Joselu Mato, Álvaro Morata y Romelu Lukaku, delanteros a los que podría sentenciar en 2024 si uno de sus pretendientes logran cerrar su fichaje.

Es aquí donde es necesario mencionar que los dos clubs españoles se han cruzado con José Mourinho en su intento de convencer a Guirassy en la ventana de transferencias veraniega de 2024, es decir, una vez haya finalizado la campaña.

La AS Roma no ha comenzado el curso de la forma deseada y, a pesar de que José Mourinho presenció la llegada de Romelu Lukaku el verano pasado a la capital, el técnico luso no termina de estar satisfecho con el rendimiento del belga, tanto que ha solicitado a la directiva giallorossi el fichaje del jugador que se ha convertido en uno de los nombres propios de la temporada, el citado Guirassy.

Es cierto que sus magistrales cifras goleadoras podrían dar paso a un precio de traspaso cercano a los 100 kilos, pero nada más lejos de la realidad. Actualmente su valor de mercado se establece en 40 millones de euros (según indica Transfermarkt), una cifra más que asumible para los tres equipos que ahora lideran la carrera para cerrar el culebrón en 2024, pero además hay otro condicionante muy a tener en cuenta para sopesar que Guirassy no permanecerá en el Stuttgart más allá de la presente temporada: el jugador quiere pelear por objetivos más ambiciosos de los actuales.

Esto, como es evidente, no mira a quedarse en el conjunto alemán, sino en aprovechar el creciente interés de Real Madrid, Atlético y AS Roma para, a sus 28 años (es la edad que tendrá cuando haya finalizado la campaña), dar el salto de calidad que se está ganando por méritos propios y que tanta envidia está dando a delanteros como Morata, Joselu y Lukaku, quienes asimismo ya temen que sus respectivos clubs sean los triunfadores de la puja.