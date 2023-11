Raúl lo aprueba y al Real Madrid no le tiembla el pulso: Joselu fuera en 2024 por un joven español

Rodrygo Goes fue, sin duda alguna, el futbolista del Real Madrid más destacados del último enfrenamiento liguero ante el Cádiz, pero el partido en el Nuevo Mirandilla también dejó a Gonzalo García como otro de los puntos a tener en cuenta ya que el canterano blanco debutó con el primer equipo.

La cantidad de ausencias que sufre la plantilla blanca por distintas lesiones desencadenó que Carlo Ancelotti tuviera que completar la convocatoria con algunos futbolistas en el filial blanco que dirige Raúl González y de esta forma tuvo la oportunidad que tanto tiempo llevaba esperando.

Es cierto que el joven delantero de 19 años únicamente disfrutó de diez minutos en Cádiz, un tiempo escaso para poder exhibir sus cualidades, pero sus actuaciones de la mano de Raúl, quien confía plenamente en el madrileño, son el principal motivo por el que Ancelotti decidió incluir al jugador en su convocatoria y posteriormente permitirle debutar.

Aquí es donde hay que mencionar también la importancia que podría tener Gonzalo García en la composición de la futura plantilla blanca. Las dudas generadas por Joselu Mato en el último mes han precipitado que Florentino Pérez ya no tenga tan clara su presencia en la campaña 24/25... y menos si el club ya dispone de una alternativa atractiva.

Económicamente, seguir disfrutando de Joselu tampoco supondría un elevado gasto ya que la opción de compra incluida en el acuerdo de préstamo con el Espanyol es de 1’5 millones, pero Florentino no accederá a abonar esa cifra si el veterano ariete de 23 años no revierte su delicada situación individual… y menos si existe una alternativa para componer la parcela de ataque, aunque previsiblemente Endrick, Vinicius y Rodrygo Goes serán los jugadores que tenga más protagonismo en esta línea.

Además, quedarse en propiedad con Joselu también frenaría en seco la progresión del canterano, un jugador sobre el que se han depositado muchas esperanzas de futuro.