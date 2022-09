El Bayern sentencia a Mané: Nagelsmann fichará un ‘9’ de clase mundial

El fútbol, a fin de cuentas, es un deporte muy sencillo. Basta con meter el balón dentro de la portería rival para ganar un partido. No en vano son los delanteros los que se suelen llevar la gran mayoría de distinciones individuales, y, sino, que les pregunten a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi. Es por ello por lo que cuando el delantero no ve portería con facilidad, el equipo entero se resiente. Un claro ejemplo se puede ver en el Bayern de Múnich de Julian Nagelsmann que no tiene facilidades de cara a portería y para contrarrestarlo buscará un nuevo delantero de clase mundial en el mercado de fichajes.

Desde que el pasado mes de julio el FC Barcelona hiciera oficial el fichaje de Robert Lewandowski (hasta entonces máximo artillero del Bayern de Múnich), los bávaros no han levantado cabeza en el apartado goleador. A pesar de que ficharon a Mané para intentar suplir al polaco, lo cierto es que el exjugador del Liverpool no ha logrado ocupar su hueco y las consecuencias están siendo nefastas para un Bayern de Múnich que ha firmado su peor arranque liguero del siglo XXI (actualmente están fuera de plazas Champions).

Su entrenador, Julian Nagelsmann, comienza a estar cuestionado por el entorno, si bien la directiva germana mantiene su confianza en el joven técnico. Sin embargo, para poder mejorar las prestaciones, el entrenador alemán parece haber decidido que Mané no puede seguir siendo el hombre gol del Bayern. Es por eso por lo que, según avanzó el diario Bild, el conjunto bávaro habría contactado con el entorno de Harry Kane para pedirle que no renueve el contrato que tiene hasta 2024 con su actual club, el Tottenham.

El futbolista, por su parte, vería con buenos ojos empezar una nueva aventura alejado del Tottenham, club del que ha sido propiedad toda su carrera futbolística como profesional. En este sentido, el propio Harry Kane ya intentó salir del club londinense durante el pasado mercado veraniego, aunque sin éxito.

El culpable de su salida fracasada fue el propietario de los Spurs, Daniel Levy. Precisamente él será el gran obstáculo para el Bayern de Múnich, pues Levy no es de aquellos presidentes con los que sea fácil negociar, de manera que, si el Bayern de Múnich quiere de verdad incorporar en sus filas a Kane, deberá desembolsar una gran cantidad de dinero por él. Sin ir más lejos, Levy pidió 170 millones de euros al City en 2021.

Sea como sea y vista la preocupante falta de gol de los bávaros, no resultaría una mala inversión, ya que el delantero inglés lleva seis goles en siete partidos.