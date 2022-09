Galtier, Nagelsmann y Guardiola se unen a ‘Carletto’ y excluyen a Xavi

Los viejos roqueros nunca mueren y, pese a que en algunos equipos el apelativo de viejo no cuadra con la historia total, en el caso de este cuarteto formado por Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Manchester City y Real Madrid, la inmortalidad, la fortaleza, en la Champions League se da por supuesta. No es casual que, pese a la rotunda mejoría del Barcelona de Xavi Hernández -quizá el único equipo fuera de este grupo, junto al Liverpool, con posibilidades reales de alzar ‘la orejona’-, estas cuatro escuadras sean las únicas con 6 puntos tras las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la máxima competición continental. Nadie más lo ha logrado y, con ellos, las casualidades no existen.

En el caso del Bayern, con mayor o menor ortodoxia, lo ha hecho a costa del FC Barcelona, al que por ahora ha bajado de la nube con una meritoria victoria en el Allianz Arena, 2-0. Es verdad que los blaugranas merecieron mejor suerte en el duelo, pero esta competición, cruel como pocas, no suele premiar la justicia poética, sino la real. El Barça tiene margen en las próximas jornadas y espera unirse al grupo que ha comandado el continente en el último lustro (o más), aunque por ahora ha de esperar.

Con el PSG y el City pasa algo similar. Ambos son, posiblemente esa temporada junto al Barcelona, las mejores plantillas de Europa y lo son campaña tras campaña; siendo por tanto argumentos de oro en las casas de apuestas de cara a llevarse el título, sin embargo, ninguno de estos dos mega proyectos venidos de los petrodólares logra embocar el premio definitivo. La historia, la de verdad, la que nombran los escudos, aún les cierra la puerta del Olimpo. Con todo, nadie puede dudar que si el equipo de Galtier y el de Guardiola suman de tres en tres es porque lo merecen y lo valen y, en octavos, serán rivales a batir.

Por último, cabe hablar del Real Madrid, un caso aparte. Los blancos volvieron a mostrar una cara dubitativa, tibia, de juego poco consistente, esta vez ante el Leipzig (2-0) pero, de nuevo, resolvieron en el tramo final, como vienen haciendo desde casi siempre. Los de Ancelotti suman de a tres y su grupo, bastante asequible, los sitúa muy probablemente como cabeza de cartel para las rondas eliminatorias.

Como ven, el tiempo pasa, pero las cosas no cambian y por ahora Galtier, Nagelsmann, Guardiola y Ancelotti bailan en una fiesta en la que no hay nadie más invitado.