El otro Endrick pasa de Klopp, Xavi y Ten Hag: 18 años de madurez

El Real Madrid fue uno de los clubs que más se interesó por el fichaje de Youssoufa Moukuko cuando se vio que el futbolista, ahora de 18 años, no tenía vinculación con su club, el Borussia Dortmund, más allá de junio de 2023, es decir, al término de la temporada en curso. Sin embargo, pronto algo cambió en el club merengue, y tal vez eso fue lo que llevó al Madrid a luchar sin filtros por Endrick. Hoy ya tenemos la confirmación de que los otros pretendientes del camerunés, pero con nacionalidad alemana, como son Liverpool, United y Chelsea, también el Barça, no van a conseguir llevarse al joven delantero.

Y no lo conseguirán Jürgen Klopp, Xavi, Erik ten Hag o Graham Potter básicamente porque el jugador ha decidido renovar con su club, como informa Ruhr Nachrichten. Según dice Moukoko, se lo debe todo al Dortmund y en él quiere labrarse una reputación en Europa. Muy probablemente el jugador no aguante toda su vida deportiva en el histórico club de la Bundesliga, pero lo cierto es que por ahora él y su entorno creen que un salto a la Premier League o cualquier otra competición grande de Europa no le beneficia.

Ha sido The Times quien corrobora que el Chelsea, club que necesita un delantero pese a haberse hecho con los servicios de Christopher Nkunku (lesionado de larga duración), tal y como os adelantábamos ayer en Don Balón, estuvo cerca de hacer una oferta por el joven jugador, pero, al parecer, este la declinó antes incluso de formularse, ya que, aunque aún no ha dado el paso oficial de permanecer en Dortmund mediante una firma, ha decidido seguir y eso ya lo saben todos sus pretendientes.

Comenzábamos el texto hablando del Real Madrid, que ha confirmado el fichaje de Endrick, otra perla de fútbol, esta brasileña, y como en la entidad de Concha Espina han sabido apostar por el crack de 16 años antes de verter todas sus cartas en un Moukoko, que apunta muy alto pero siempre manifestó su deseo de, por ahora, continuar con el equipo del Westfalenstadion. Metro, en sus líneas de información al respecto, apunta a la negativa oficiosa del jugador a Liverpool, Manchester United, Barça y Chelsea, lo que, incluso, deja posibilidades de futuro al Madrid con el jugador. Palo a la Premier y LaLiga; enhorabuena, al menos por ahora, en la liga alemana.