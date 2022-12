Florentino devuelve el golpe 'Mbappé' a Al-Khelaïfi: cumplida venganza

El Real Madrid hizo oficial el fichaje de Endrick, en una operación inicial de 35 millones con muchas opciones, a través de multitud de objetivos, de disparase hasta los 60 kilos pero sobre todo imponiéndose a una suma enorme de rivales, como el Barça, pero en especial, por lo que representa, batiendo a un Paris Saint-Germain que ofreció más, presentó como embajador de la operación a Neymar Júnior y sin embargo esta vez muerde el polvo en la operación del año.

Cuando un chico brasileño de solo 16 años juega como profesional en un equipo histórico como Palmeiras, cuando su precocidad es noticia un día sí y otro también, en la casa blanca se convencieron rápido de que era el jugador y el momento de dar el todo por el todo. Y así ha sido. Los blancos se movieron velozmente y antes del mercado de fichajes invernal mediante el agente Juni Calafat y lo hicieron de forma efectiva, cerrando un acuerdo con el Verdão y el entorno del jugador.

Y no solo eso, los merengues han sabido dar continuidad a las apuestas por Vinicius Júnior y Rodrygo Goes, pero también por Eder Militao, que han jugado un papel crucial en la operación por la estrella en ciernes.

Leila Pereira, presidenta del equipo del Brasileirao también mostraba su satisfacción por la certificación de la operación, que como ya os contamos en Don Balón, desde el club brasileño querían que se cerrara cuanto antes: “concluimos la mayor negociación en la historia del fútbol brasileño. La propuesta del Real Madrid es compatible con el enorme talento de Endrick y se corresponde con los objetivos deportivos y económicos que nos hemos marcado desde el inicio de las negociaciones”, dijo.

Y no podemos por tanto obviar que el Madrid se hace con el chico que todo el mundo quería, que no jugará hasta 2024, pero que ya ilusiona en el Bernabéu. Además, no deja de ser un alivio y casi una venganza particular de Florentino Pérez con su otro contendiente en esta batalla, el PSG, al que esta vez, no como ocurrió con Kylian Mbappé, han vencido: Nasser Al-Khelaïfi.