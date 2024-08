El PSG que rechazó al Bayer Munich y Xabi Alonso quiere si Real Madrid se lleva a Wirzt

Xavi Simons anunció que continuará en el RB Leipzig una temporada más a préstamo del PSG, poniendo fin a meses de especulación sobre su futuro. El internacional neerlandés, que también estuvo en la órbita del Bayern Múnich, finalmente no se unió a los bávaros, que se quedaron con las ganas.

Ahora, desde Alemania informan que el ex azulgrana tuvo la oportunidad de fichar por otro club de la Bundesliga: el Bayer Leverkusen.



En las últimas horas, SportBild reveló que el entrenador español abi Alonso y el volante ofensivo tuvieron una videollamada este verano, pero el diálogo no avanzó mucho tras el primer intercambio. Sin embargo, esta situación podría cambiar rápidamente después de la nueva temporada si Wirtz se va de Leverkusen, y el club ya está sondeando posibles reemplazos. A pesar de la tentadora oferta del actual campeón alemán, no hubo más comunicaciones posteriores, ya que Simons tenía claro que su deseo era seguir evolucion…



Actualmente, el PSG está dispuesto a vender a Simons el año que viene, algo que no fue factible este año debido a su complicada situación contractual: su antiguo club, el PSV Eindhoven, debía recibir una parte del traspaso y tenía voz y voto en el acuerdo. Si Simons continúa su buen rendimiento, el Leipzig podría verse incapaz de financiar su traspaso el próximo año. En cambio, el Bayer Leverkusen podría estar en una posición más cómoda si se concreta la venta de Wirtz.

Unser neues Heimjersey von PUMA ist ein echter Hingucker ❤️🤍



🛍️🛒 https://t.co/iFjtaf9RWB



Die Roten Bullen machen im ersten Abschnitt richtig Spaß und führen nicht unverdient 1:0. #RBLPSG pic.twitter.com/MgEKokr4fi — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 10, 2024

Wirzt, el factor determinante

Aunque parece que la situación es clara, no es tan sencilla. Fernando Carro, CEO del club, dejó claro que su intención es que Wirtz permanezca en Leverkusen todo el tiempo posible. No obstante, se sabe que el Bayern Múnich lo tiene en su lista de prioridades para el próximo año. Además, el Real Madrid también estaría en la carrera por sus servicios.

Por otro lado, Simons ha sido consistente en su postura cuando se le pregunta sobre una posible salida, reiterando que, mientras tenga contrato con el campeón de la Bundesliga, no tiene sentido hablar de su marcha.