Piero Hincapié espera pagárselo igual: el defensa que se queda en el Leverkusen; Xabi Alonso respira

La Bundesliga quiere marcar la diferencia por segundo año consecutivo y seguir impactando en el espectador que acostumbra a ver Premier League o Serie A. La última final de la Europa League disputada con Bayer Leverkusen como representante trajo aprobación por parte del público, el método Xabi Alonso función y convirtió a su equipo en uno de los más atractivos y codiciados de los últimos años. Dentro de su plan, destacaron distintos futbolistas, y si se tiene que hablar de la defensa, el lateral derecho Jeremie Frimpong es el candidato número uno para llevarse los laureles por la temporada pasada a la altura de lo que demandaba.

Tan bueno fue su nivel que más de un equipo pregunto por él, así como viene ocurriendo con el colombiano Piero Hincapié. En el caso del neerlandés, él, por supuesto, tenía la última palabra para decidir su futuro. Lo ideal para el entrenador español es que no se desarmara su once y el plantel en general, y desde la prensa alemana surgieron noticias positivas al respecto. El defensa con proyección de extremo no tiene pensado abandonar la disciplina del Leverkusen y brindar sus atributos a Alonso por un tiempo más. Eso quiere decir que hay Frimpong para rato y en un cuadro que promete a seguir creciendo.

La derrota en la final de la Europa League frente a Atalanta significó un bajón para los de Xabi Alonso por lo conseguido hasta ese instante. Sin embargo, jugadores como Jeremie Frimpong no tienen pensado tirar la toalla, y como bien indica el periodista Florian Plettenberg, el Bayer está confiado en que el de Países Bajos se quedará una temporada más.

