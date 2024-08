Luis Enrique asume el desastre, y se despide de la 24/25: el ridículo de PSG da vida nueva a Asensio

Se acerca una temporada 24/25 realmente complicada en el PSG. El conjunto de Luis Enrique ha visto como el Real Madrid se ha llevado a Kylian Mbappé, razón principal del buen hacer ofensivo del equipo parisino. Una salida, la del de Bondy para la cual se esperarían grandes fichajes como respuesta, pero para la cual, Nasser Al-Khelaïfi ha quedado en ridículo al no fichar a ningún jugador ni de gran ni medio ni bajo nivel. Pues, además de Doué, según informan desde Francia, ni Rayan Cherki llegará a París.

El caso de la joven promesa del Olympique de Lyon es la gota que colma el vaso con la situación del PSG. Y es que, si bien, se puede llegar a entender que sea complicado llegar a un acuerdo para llevarse a grandes estrellas mundiales como Rafael Leao, Victor Osimhen o Khvicha Kvaratskhelia de sus respectivos clubes, lo normal sería que Al-Khelaïfi fuera capaz de convencer a un Lyon en horas muy bajas, de dejar salir a su joven extremo, el cual, además, no venía de una temporada de explosión, sino que apenas marcó un gol en la pasada edición de la Ligue 1.

Ni un crack top mundial ni una promesa sumida en la mediocridad

Ante esta situación queda evidente que el PSG no ha ido con fuerza a por ningún fichaje ni se ha podido poner a negociar en serio y con fuerza con ningún club, ya que ha sido incapaz, tanto de negociar por grandes fichajes estelares como por jugadores de nivel menor como Cherki, que llegaría tras un año muy malo en el Lyon, tanto de su parte como del mismo club, que llegó a luchar por no estar en descenso.

Fuerza para Marco Asensio

Con la incapacidad del PSG de traer a un solo recambio de Mbappé, es un muy buen momento para que Marco Asensio pueda dar ese paso adelante para tener más importancia dentro del conjunto francés y ser una pieza interesante para Luis Enrique, que si con fichajes como el de Cherki iba a contar menos con el balear, ahora que no ha llegado nada, Asensio tiene muchas más opciones de figurar en los planes de su entrenador, que no tendrá otra opción que dar una vida extra al ex del Real Madrid.