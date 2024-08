Explota el Bayern Múnich: 3 históricos en la cuerda floja; Ancelotti y Flick los miran para el 2025

Los días de gloria para el Bayern Munich parecen haber quedado olvidados. Hoy, con un nuevo ciclo bajo la conducción de Vincent Kompany el gigante alemán es un polvorín.



Sorpresivamente, el fin de semana Leon Goretzka quedó fuera de la convocatoria del Bayern para el partido de la Copa Alemania, encendiendo las alarmassobre posibles roces entre el mediocampista y la directiva o el entrenador. Con la llegada de Kompany al banquillo del club bávaro, se han dado algunos cambios.



El primero en dar la cara fue Max Eberl, director deportivo del club. "Hablamos con los jugadores sobre sus oportunidades, pero no lo hacemos en público", aseguró, dejando claro que fue una decisión técnica, aunque luego puntualizó que "el Bayern respeta todos los contratos".



Tras la victoria en la DFB Pokal por 4-0 ante el Ulm de segunda, uno de los que se pronunció sobre el tema fue otro de los apuntados por el "lío alemán", Joshua Kimmich, gran amigo de Goretzka. "No es mi decisión, siento un poco de pena por él", reconoció el histórico centrocampista.

En ese contexto, Barcelona es uno de los que estaría interesado en llevarse al centrocampista para que ocupe el lugar de Gundogan, a punto de irse del Camp Nou.

🔴⚠️ Kompany confirms Goretzka’s out for technical decision: “As a club, we always want to be clear with the players, that is the reality”.



“We do that internally within our family. We don't need to say anything publicly”. pic.twitter.com/PlciMNZpZV