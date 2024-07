Real Madrid en la mira: la señal que Alphonso Davies esperaba del Bayern; Ancelotti mira de reojo

Bayern Múnich no logró el resultado esperado en la pasada edición de la Champions League y esta nueva temporada espera reivindicar sus errores. La camada de futbolistas que presenta actualmente el club bávaro da para colocarlo como candidato para levantar la ‘Orejona’, aunque Real Madrid y Manchester City se perfilan una vez más como candidatos, el cuadro de Múnich prefiere actuar antes que esperar. Por lo tanto, aclarar el futuro de sus futbolistas es una prioridad que no puede pasar a un segundo plano, como tal cual es el caso del canadiense Alphonso Davies, quien aún no tiene decidido su futuro.

El lateral que disputó la última Copa América en Estados Unidos está en el ojo de la tormenta debido a que se ha hablado demás sobre su paradero final. Real Madrid, club interesado desde hace un tiempo, se perfila como uno de los destinos ideales para el veloz futbolista del Bayern Múnich. Es más, el presidente del conjunto alemán tuvo palabras que nada más alimentaron las expectativas de los hinchas madridistas para que Davies se sume a la ‘Casa Blanca’, que además logró incorporar a Kylian Mbappé y Endrick.

Duras declaraciones

Alphonso Davies no ha pasado desapercibido desde que demostró su capacidad física y técnica a la hora de destacarse en la banda izquierda del Bayern Múnich. Desde que levantó la Champions League en la edición 2019-20, la potencia del canadiense se vio reducida por un bajón futbolístico evidente. Y aunque Real Madrid es el principal interesado en adquirirlo, el presidente del club bávaro, Uli Hoeness ya adelantó lo que podría significar la salida de Davies por la puerta falsa. Resulta que el mandamás del Bayern declaró que, si el lateral no renueva su contrato, lo dejará expirar. Incluso avisó que la institución no lo ofrecerá más dinero.

Solo fueron números

Una luz de esperanza llega a Madrid que hasta podría obtener a Alphonso Davies si espera unos meses más para que llegue gratis al Santiago Bernabéu. Vale decir que la realidad es diferente a la de hace unos años cuando Davies lideraba en su banda izquierda. En la última temporada con Bayern, fue suplente en ocho ocasiones, sumado a que no consiguió mucho más con el equipo tras ser eliminado en Champions League. No obstante, sus números con los de Múnich adornarían una aceptable trayectoria; en total Davies disputó 195 partidos (11 goles, 31 asistencias y 14.314 minutos).

Un futuro junto a Mbappé

Real Madrid mantiene un estilo definido desde que Florentino Pérez asumió la presidencia, pues la sed de fichar a emergentes figuras y estrellas en consolidación no hacen más que confirmar el éxito de la ‘Casa Blanca’. Endrick ya es una realidad, así como Kylian Mbappé, y el siguiente podría ser Alphonso Davies. Es más, ni Florian Wirtz y menos Jamal Musiala han pasado desapercibido dentro de las prioridades del club blanco.