Fue el mayor rival de Vinicius, intocable para Pep Guardiola y el Bayern lo quiere unir a Harry Kane

La desastrosa temporada del Bayern de Múnich conllevará, de forma inevitable, un importante movimiento por parte del conjunto bávaro en el mercado de fichajes. En este sentido, si hay algo claro en el Bayern, es que Joshua Kimmich debe ser una pieza básica en la medular del equipo. Sin embargo, la inexistencia de un lateral diestro de garantías, obliga al canterano bávaro a desempeñar un papel menos trascendente en la banda derecha, algo que los alemanes han decidido que no volverá a suceder con el posible fichaje de Kyle Walker.

Según cuenta Daily Star, el Bayern estaría preparando un movimiento para convencer al carrilero inglés de abandonar la Premier League para probar suerte en una nueva aventura en Alemania, de la mano de su compatriota Harry Kane, en un movimiento que ya en el pasado mercado veraniego estuvo a punto de confirmarse.

Una salida que dañaría a Guardiola

Si bien es cierto que el perfil de Kyle Walker no es el típico que se asociaría al estilo de Pep Guardiola, la realidad es que el técnico catalán siempre ha contado con el inglés como una pieza esencial de sus equipos. Y es que, mientras que no es el jugador más delicado con el balón en los pies y su capacidad para combinar no es la de Dani Alves; sus altas capacidades físicas y defensivas lo convierten en un seguro de vida ante extremos como Vinicius, los cuales tienden a sufrir mucho al enfrentarse a un jugador tan rápido y fuerte como lo es Walker, que si algo lo define es su capacidad para ganar duelos.

Sin embargo, con 33 años Walker está en un punto complicado de su carrera, pues al ser un jugador tan dependiente de su físico, cualquier bajón derivado de la edad podría convertir el jugador en una pieza prácticamente inservible para un Pep Guardiola que podría estar ante la última oportunidad de hacer caja con Walker mediante una venta al Bayern de Múnich, que sin importar la edad del inglés, lo quiere en su plantilla para la temporada 24/25.