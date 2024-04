Heredero junto a Vini de Neymar y Casemiro en Brasil, le quiere media Europa y el Bernabéu dice 'no'

Uno de los jugadores de moda esta temporada en la Premier League y eso que su equipo, el Newcastle, ha realizado una irregular temporada, es Bruno Guimaraes, uno de los futbolistas llamados a agitar el avispero en el próximo mercado de fichajes veraniego, pero el jugador brasileño, como heredero natural al frente de Brasil junto a Vinicius o Rodrygo Goes de Neymar y Casemiro, que ha sido puesto en la agenda de varios grandes, ya sabe que el Madrid no será uno de ellos.

Dos por puesto y ya están, para los blancos, los mejores

Puede que sí, el que los rumores que sitúan al Manchester City tras los pasos del futbolista de la canarinha sean ciertos, toda vez que tal vez Guardiola quiera reforzar la posición de contención; incluso puede que tal cosa sea parecida para el Arsenal, que apunta a dejar marchar a Thomas Partey y tal vez le busque pareja a Declan Rice, pero eso no va a suceder en el Madrid, donde se considera que están precisamente los dos mejores de futuro en esa demarcación.

Concretamente, para el Real Madrid Guimaraes no puede competir con Eduardo Camavinga y Aurelian Tchouameni por un puesto en el club blanco en la posición de cinco, y no solo eso, sino que no debe para no impedir el progreso meteórico de estos, de modo que las informaciones que sitúan al club blanco entre uno de los gigantes dispuestos a competir por el mediocampista brasileño en el mercado tienen poco recorrido de puertas adentro del Santiago Bernabéu.

Bastante gasto

Además de lo dicho, es verdad que Dani Ceballos tal vez salga al final de temporada y que Luka Modric quizá sea otro de los jugadores que abandone el club blanco en junio, pero Guimaraes ha sido cifrado por el Newcastle como un traspaso nunca inferior a 100 millones de euros, una cantidad poco accesible para un verano en el que el Madrid tendrá que hacer frente al gasto de Kylian Mbappé y su prima de fichaje, que ya supera esa cantidad con creces.